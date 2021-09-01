التعذيب والعقاقير المحظورة للسيطرة على المدمنين بمصحات غير مصرحة.. والداخلية تتعامل

علاج الإدمان ليس بالأمر الهين على متعاطي المخدرات، أو أهله، وليس من السهل تخيل مدى الآلام الذي يشعر به المتعاطي خلال انسحاب المخدر من جسده، لذلك لابد من التعامل مهم بحذر بالغ لمساندتهم ومتابعة الحالة الجسدية والنفسية لهم لمنعهم من الانتكاس.

هناك مراكز متخصصة في علاج حالات الإدمان، وهي مرخصة من الدولة، ولا تعني هذه المراكز بتخليص الجسد من المخدر فقط، بل ودعم المتعاطي أيضًا الدعم النفسي ليعود مقبلاً على الحياه مرة أخرى والابتعاد عن هذا الطريق الذي يدمر حياته وجسده.

مراكز غير مصرحة

لا يخلو العالم من الفساد، لكن الفساد هنا جاء بطريقة مختلفة، فمجموعه من الأشخاص قاموا باستئجار فيلا في الجيزة، لإدارتها كمركز طبي لعلاج الإدمان، بدون الحصول على ترخيص، وأخرون قاموا بفعل نفس الأمر لكن في المقطم.

احتجاز وتعذيب

على عكس ما تقوم به مراكز تأهيل مدمني المخدرات، فإن هاذين المركزين، يعالجان الأمر على طريقة مختلفة تمامًا، فيقوموا باحتجاز المتعاطين وفقًا لرغبه أهاليهم -الذين يظنون أن تلك المراكز مؤهله ومرخصه- وينهالوا عليهم بوسائل التعذيب المختلفة والضرب للسيطرة عليهم لإعطائهم الأدوية والعقاقير المهدئة.

احتجزت المركز الغير مصرح به في الجيزة 97 شخصًا داخل الفيلا، فيما احتجرت الفيلا الأخرى في المقطم 80 شخصًا، وتم العثور داخلهم على مجموعة من الحبال والعصى المستخدمة في التعدي على النزلاء.

أدوية محذورة وسرنجات مجهولة

تستخدم هذه المراكز الغير مصرح بها، كم هائل من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية ممنوع تداولها بدون استشارة طبية، وعدد من عينات تحاليل المخدرات، والسرنجات الطبية مجهولة المصدر، وعدد من سجلات لإثبات بيانات أحوال ومعيشة النزلاء من المدمنين بالمصحة.

جهود الداخلية لضبطهم

نجحت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية في الكشف عن وقائع الاحتجاز والتعدي على مدمني المواد المخدرة، وضبط مراكز علاج الإدمان الغير مرخصة بمنطقتي الهرم والمقطم، وإلقاء القبض على 6 من العاملين بمصحة الهرم، و 5 من مصحة المقطم، منهم 4 مسجلين خطر.

أسفر تفتيش فيلا الهرم عن ضبط كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية ممنوع تداولها بدون استشارة طبية – عدد من عينات تحليل المخدرات – عدد من السرنجات الطبية مجهولة المصدر – 11 سجل دفتري لإثبات بيانات أحوال ومعيشة النزلاء من المدمنين بالمصحة – إيصال استلام نقدية باسم المركز المشار إليه – مجموعة من الحبال والعصي، كما تبين وجود مخالفات بالمنشأة تمثلت فى إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئه للحالة النفسية والعصبية بدون استشارة طبية – عدم وجود تجهيزات طبية وتوافر وسائل السلامة الصحية، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه مقابل مبالغ مالية شهرية للفرد.

أقروا بأن الحبال والعصي المضبوطة تستخدم في تكبيل النزلاء المحتجزين وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم تحت إشراف المتهم الأول" هارب" والقائم على استئجار المنشأة، وكذلك الأمر في فيلا المقطم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف وضبط المنشآت الطبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص.