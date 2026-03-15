بسبب خلافات أسرية .. القبض على شخص تجول بسلاح ناري بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتجول حاملاً سلاح نارى بالمنطقة محل سكنه بسوهاج.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة مركز شرطة ساقلته) وبسؤاله قرر بوجود خلافات عائلية بينه و(الشخص الظاهر بمقطع الفيديو "نجل عم والده") وسابقة تصويره مقطع فيديو له حال قيامه بالسير بأحد شوارع القرية محل سكنهما حاملاً بيده سلاح نارى "بندقية آلية" منذ فترة ، وقيامه بنشر ذلك المقطع على حسابه بمواقع التواصل الإجتماعى على النحو المشار إليه نكاية فيه وحذفه عقب تصالحهما.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (مقيم بذات الدائرة) وبحوزته السلاح النارى الظاهر بمقطع الفيديو، وبمواجهته أيد ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق حيث قررت حبسه إحتياطياً على ذمة التحقيقات.