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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يعقد لقاءََ مع رجال الأعمال والمستثمرين بالمحافظة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد على هامش الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بمركز د حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لقاءََ مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين من أبناء المحافظة، بحضور الأستاذة حنان مجدي نائب المحافظ والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية. 

وأكد المحافظ الدور الحيوي للقطاع الخاص في دعم جهود التنمية ورعاية الحالات الأولى بالرعاية بالمحافظة ، مستعرضاََ ما تم تنفيذه وإنجازه بالمركز لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة . كما تم بحث سبل دعم المركز لتوفير موارد دائمة لضمان إستمرار تقديم خدماته بنفس المستوي. 

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وأشار الزملوط إلي أنه تم الإتفاق على توفير مجموعات عمل من الشباب المتطوع تتولى المرور علي أصحاب المزارع والمصانع ورجال الأعمال والمواطنين الراغبين في التبرع لصالح المركز، وتخصيص ثلاجات لحفظ التمور تابعة للمحافظة لجمع التمور من المتبرعين وبيعها لصالح المركز وذلك بالتزامن مع موسم جنب التمور الذي تشهد المحافظة .

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