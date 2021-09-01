رئيس شركة العاصمة الإدارية يجتمع مع محمود العدل للتنسيق حول إقامة معرض عقارى بالأردن

التقى اللواء أحمد زكى عابدبن، رئيس شركة العاصمة الإدارية، الدكتورمحمود العدل رئيس إحدى الشركات العقارية، وذلك للتنسيق حول إقامة معرض ومؤتمر عقارى بالعاصمة الأردنية عمان، لدعوة المستثمرين ورجال الأعمال الأردنيين للاستثمار فى مصر وخاصة العاصمة الإدارية الجديدة.

من جانبه أكد الدكتور محمود العدل، رئيس الشركة العقارية أن اللواء أحمد زكى عابدين، أكد على أهمية المعارض والمؤتمرات العقارية التى تنظم خارج مصر لتعريف المستثمرين ورجال الأعمال بأهمية الاستثمار فى مصر والإجراءات الاخيرة التى اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمار الأجنبى، كما تساهم هذه المعارض والمؤتمرات فى تصدير العقار المصرى للخارج.

وأضاف الدكتور محمود العدل، أن رئيس شركة العاصمة الإدارية، وعد بالمشاركة فى ذلك المعرض المذمع إقامته فى الأردن، من خلال إرسال وفد من شركة العاصمة الإدارية للقاء المستثمرين ودعوتهم للاستثمار فى مصر، واستعراض أبرز الفرص الاستثمارية، وخاصة داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار الدكتور محمود العدل، إلى أنه جارى التنسيق حاليا مع وزارة الخاريجة، لتكون سفارة مصر بالأردن راعية للحدث المزمع إقامته خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان الدكتور محمو العدل، قد التقى الأسبوع الماضى، عدد من المستثمرين ورجال الأعمال الأردنيين، بالعاصمة الأردنية عمان، وذلك لمناقشة الفرص الاستثمارية داخل مصر، والسوق العقارى المصرى، وتنافسية القطاع العقارى المصرى، وأسباب دخول مستثمرين أجانب من مختلف دول العالم مصر فى الفترة الأخيرة.

ودعا الدكتور محمود العدل، رجال الأعمال الأردنين بسرعة الاستثمار فى مصر وخاصة فى الفترة الحالية، مؤكدا أن المناخ الجيد الذى توفره القيادة السياسية المصرية للمستثمرين، وكافة التسهيلات سواء الائتمانية أو التسهيلات الإجرائية التى تتعلق بالية تخصيص الاراضى واستخراج التراخيص وسداد الأقساط وخلافه، موضحا أن كل هذه العوامل تمثل حوافز لأى مستثمر أجنبى لمصر.

وأشار إلى أن الاستثمار فى مصر أفضل من الاستثمار فى أى دولة أخرى وخاصة الدول التى تحصل على شو فقط، موضحا أن القطاع العقارى المصرى يعد من أفضل الأسواق العالمية، نظرا لوجود طلب حقيقى على العقار، والأسعار تعد أسعار تنافسية، غير موجوة فى أى دولة أخرى، مشيرا إلى أن المشروعات القومية وعلى رأسها العاصمة الإدارية التى تعد أكبر مدينة ذكية فى الشرق الأوسط، والبنية التحتية القوية التى تم تنفيذها خلال السنوات الـ 7 الماضية، تؤكد على قوة الاقتصاد المصرى، وتفسر الإقبال الكبير من قبل المستثمرين الاجانب والعرب للاستثمار فى مصر خلال الفترة الأخيرة.

وأكد المطور العقارى، أن مصر تصدرت أهم 10 دول عربية مستقبلة لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب التكلفة الاستثمارية خلال الفترة بين 2015 و2019، بواقع 476 مشروعاً بلغت تكلفتها الاستثمارية 124.48 مليار دولار، لافتا إلى أن مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر التي استقبلتها مصر وفرت وظائف وصلت لـ 106.66 ألف وظيفة.

وأشار إلى أن مصر تعتبر الخيار الأمثل للوصول إلى الأسواق العالمية في أوروبا والشرق الأوسط بالإضافة إلى إفريقيا والهند. فمصر هي الأقرب للأسواق الأوروبية وأسواق أمريكا الشمالية علي عكس الدول الرئيسية المصدرة الأخرى مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى موقعها المتميز فى طرق الخدمات اللوجستية الدولية، حيث تتميز مصر بوجود قناة السويس، والتي تعتبر أقصر رابط بين الشرق والغرب نظرا لموقعها الجغرافي المتميز، حيث يعبر بها كل عام أكثر من 8% من سفن الشحن البحري في العالم توفر قناة السويس الكثير من المسافة والوقت وتكاليف الشحن للسفن التي تعبر خلالها من الشرق إلى الغرب أو العكس.