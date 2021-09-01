عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كثرة النوم تساعدك على التركيز وتزيد من ذكائك.. تفاصيل

سرعة البديهة
سرعة البديهة

قال مايكل راشد، لايف كوتش، إن الإنسان صاحب سرعة البديهة هو الذي يفهم ما يُقال له من المرة الأولى، وسرعة البديهة هي سرعة الشّخص في التّفكير والإدراك والقدرة على اتخاذ قرار مناسب بشكل سريع.

وأضاف "راشد"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"،  أنه تتضمن سرعة البديهة نقل الواقع الملموس بسرعةٍ إلى الدّماغ، والقدرة على الرّبط بشكلٍ سريع بين المعلومات السّابقة والواقع الملموس.

وأشار إلى أنه من الممكن للإنسان أن يصبح سريع البديهة وذلك عن طريق اتّباع ومراعاة بعض الأمور في حياته وهذه الأمور منها القدرة على تذكر الأحداث في يوم معين خلال التحدث عنها خلال النوم.

وتابع: "لابد من معرفة أنه لا يوجد نوع خاص من الطعام يُزيد من سرعة البديهة للشخص، مع ضرورة الحصول على نومٍ مريح وكافٍ وهادئ وممارسة رياضة المشي التي تساعد على تدفق الدم، وهذا شيء ضروري من أجل عمل الدماغ بشكل صحي وجيد.

صاحب البديهة سرعة البديهة اتخاذ قرار مناسب حياتك صحتك المعلومات الس ابقة

ترشيحاتنا

دعاء سعة الرزق.. أذكار وأدعية مجربة رددها في أي وقت

وزير خارجية إسرائيل: قضية سفينة الوقود الإيرانية المتجهة إلى لبنان مسألة أمنية

لبدء رحلات الطيران المباشرة ..الكويت تحدد أعداد الركاب القادمين من مصر

التعليم: سداد مصروفات الدراسة إلكترونياً.. اعرف قيمتها وطرق الدفع

خلال حضوره فعاليات «استعادة الوعى».. مفتي الجمهورية: الشباب هم مستقبل الأمة

نصب واحتيال .. جامعة الأزهر تحذر طلابها من المواقع الوهمية والانسياق وراء الشائعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استياء داخل منتخب مصر بسبب تهرب مصطفى محمد قبل مواجهة أنجولا

طارق شوقي : طلاب 4 ابتدائي في العام الدراسي الجديد سيستفيدون من تطوير التعليم

جالاتا سراي ضحك على الزمالك.. ميدو يكشف تفاصيل جديدة في أزمة مصطفى محمد

بدءا من اليوم.. البترول تحذر المواطنين بشأن فاتورة الغاز المنزلي لشهر سبتمبر|تفاصيل

صداع فى رأس البدري .. 5 لاعبين يعمقون جراح المنتخب قبل مواجهة أنجولا

كاف يؤجل كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي

أول تحرك من الطفولة والأمومة بعد تحرير طفل المحلة من المختطفين

رحيل جنش.. شوبير يكشف عن مفاجآت بشأن خطة صفقات الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

بالصور.. لحظة افتتاح رئيس الوزراء لمركز شركة أمازون اللوجيستى بالعاشر

بعد الانسحاب الكبير .. هل أصبحت أفغانستان حرة بعد 20 سنة من غزو واشنطن؟ .. تفاصيل الساعات الأولى بعد رحيل القوات الأمريكية .. وإعلان طالبان النصر من المطار

فيديو

الأسعار وكيف تحمي نفسك من البلطجة.. معلومات عن قانون السايس.. فيديوجراف

فيديو جراف.. تحارب الإنيميا.. وزارة الصحة تعدد مزايا التغذية المدرسية الجديدة

فيديوجراف.. أخطر من كورونا.. تفشي فيروس جديد مجهول في الهند

فيديوجراف.. ضبط سائق قتل شخصين ودهس 5 مواطنين بالموسكي

المزيد

ساحة رأي

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات

د.إيمان غنيم تكتب: الأطباء وانتخابات النقابة

د. محمد يونس عبد الحليم يكتب: الوعي العام بضرورة الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ