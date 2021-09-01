كثرة النوم تساعدك على التركيز وتزيد من ذكائك.. تفاصيل

قال مايكل راشد، لايف كوتش، إن الإنسان صاحب سرعة البديهة هو الذي يفهم ما يُقال له من المرة الأولى، وسرعة البديهة هي سرعة الشّخص في التّفكير والإدراك والقدرة على اتخاذ قرار مناسب بشكل سريع.

وأضاف "راشد"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه تتضمن سرعة البديهة نقل الواقع الملموس بسرعةٍ إلى الدّماغ، والقدرة على الرّبط بشكلٍ سريع بين المعلومات السّابقة والواقع الملموس.

وأشار إلى أنه من الممكن للإنسان أن يصبح سريع البديهة وذلك عن طريق اتّباع ومراعاة بعض الأمور في حياته وهذه الأمور منها القدرة على تذكر الأحداث في يوم معين خلال التحدث عنها خلال النوم.

وتابع: "لابد من معرفة أنه لا يوجد نوع خاص من الطعام يُزيد من سرعة البديهة للشخص، مع ضرورة الحصول على نومٍ مريح وكافٍ وهادئ وممارسة رياضة المشي التي تساعد على تدفق الدم، وهذا شيء ضروري من أجل عمل الدماغ بشكل صحي وجيد.