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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عروس تستبدل مهرها بهدية آخري أثارت الجدل .. ما القصة ؟

صدى البلد

تمر سوريا في الوقت الرهن بأزمة طاقة كبيرة، فأسعار المحروقات باهظة للغاية، و البدائل التي يمكن استخدام المواطنين البسطاء لها تحولت إلى عملة نادرة كالمولدات الكهربائية و البطاريات المشحونة، و البيوت تعاني من الظلام الدامس و من يملك كهرباء لا تنقطع فهو من أغنياء القوم . 


و بحسب ما نشر في وسائل الاعلام المحلية في سوريا، فإن عروس أثارت الجدل بين المواطنين بسبب رغبتها في تغيير نمط المهر المتعارف عليه للزواج في بعض الدول الإسلامية .

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بسبب الفستان .. عروس في ورطة بعد حفل زفافها

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بسبب شقيق العريس.. عروس تغادر حفل زفافها ركضا بالفستان الابيض

 

 

طلبت الشابة من العريس أن يلغي أمر المهر الذي يرغب في أن يعطيه لها، و تستبدله بألواح للطاقة الشمسية يقوم بوضعها أعلى المنزل الذي اشتراه ليكون عش الزوجية . 


أثارت تلك العروس السورية الجدل بين الرواد بسبب طلبها الغريب، و لكنها كانت ترى أنها لن تستفيد بالمال و لكن الألواح التي تعمل بالطاقة الشمسية قد تضمن لها مستقبلا أفضل في ظل أزمة الكهرباء التي تعيش فيها سوريا .

جدير بالذكر أن طلب تلك العروس تسبب في انقسام الآراء بين الرواد حول تغييرها للعادات و التقاليد، فالقسم الأول كان يرى أنها فتاة طموحة ترغب في تأمين مستقبلها من الأزمة الكهربائية و استغلال المال بدلا من الحصول عليه نقديا ، أما القسم الآخر يرى أنه طلب غير مفهوم، خاصة أنه قد يكون مكلفا أكثر من المهر الذي كان الشاب ينوي دفعه. 

سوريا كهرباء عروس اخبار منوعات المهر الطاقة الشمسية

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