مصرع عامل أسفل عجلات قطار بمحطة سكة حديد نجع حمادي

لقى عامل مصرعه أسفل عجلات قطار بمحطة سكة حديد نجع حمادي شمال قنا ، أثناء محاولته النزول من قطار رقم ٨٨ .

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بمصرع محمد.ح عامل، أسفل قطار ٨٨ بمحطة السكة الحديد.

تبين أن المتوفى حاول النزول من القطار المتجه إلى أسوان ، فانزلقت قدمه للأسفل ، ما أدى إلى مصرعه في الحال.

دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.