مفيش بيع والأسعار رخيصة.. آخر أسعار سوق السمك بإمبابة.. فيديو

رصدت عدسة “صدى البلد” أسعار الأسماك فى سوق إمبابة وكيفية إقبال المواطنين عليها على الرغم من ثبات ثمنها وقلة الإقبال عليها.

وقال محمد عبد القادر إن أسعار السمك ارتفعت بنسبة قليلة عن ذى قبل بسبب زيادة مزارع الأسماك، حيث يتراوح البلطى من ٢٥ حتى ٢٧جنيهاً بعدما كان يباع بـ ٤٠ جنيهاً و الجمبرى عدة أنواع ويتراوح ثمنه من ٨٠ حتى ١٥٠ جنيهاً.

وأضاف عبد القادر أن ثمن سمك المكرونة يتراوح بين ٤٠ و٤٥ جنيها، والكابوريا من ٤٠ حتى ٥٠، وأسماك البياض تتراوح من ٦٥ إلى ٧٠ جنيهاً.

وأكد محمود رجب، أحد التجار بالسوق، أن الأسعار فى متناول الجميع، حيث قلت أسعار الأسماك عن شهر رمضان بنسبة كبيرة، ووصل بعض أنواع الأسماك إلى 40 جنيهاً بعدما كان يباع فى بعض المواسم المهمة بـ 60 و70 جنيهاً.

وأعرب محمد السيد، تاجر لـ"صدى البلد"، عن مدى معاناة التجار بسبب عدم الإقبال، وعلق قائلا: "مفيش زباين خالص، وبندفع إيجارات عالفاضى".

وأضاف أن أسعار الأسماك فى سوق إمبابة أرخص أسعار يمكن الشراء بها نظرا للظروف الاقتصادية.

وأوضح أنهم يراعون ظروف المواطنين ويخفضون مكسبهم فى السلع.



