عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

البحوث الإسلامية ينظم احتفالية لتدشين مجلة "واعظات الأزهر"

جانب من الحفل
جانب من الحفل

نظم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اليوم حفلًا بقاعة الأزهر للمؤتمرات لتدشين مجلة واعظات الأزهر والتي تصدر كملحق مع مجلة الأزهر، وذلك بحضور أمين عام مجمع البحوث الإسلامية وأمين عام هيئة كبار العلماء ورئيس قطاع معاهد الازهرية ووكيل الأزهر الأسبق والأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني ومساعد الأمين العام لشئون الواعظات وبعض عمداء كليات جامعة الأزهر ومديري مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى واعظات الأزهر.

 

واعظات الأزهر.. تجربة فريدة


وتحدّث المشاركون في الحفل عن تجربة مجلة "واعظات الأزهر" كتجربة وليدة ودورها في تناول كل ما يتعلق بشئون المرأة في المجتمع، فضلًا عن الخدمات المقدمة من خلالها ومقالات الرأي حول الكثير من القضايا المثارة، كما أشادوا بنجاح هذه التجربة بمجرد انطلاقها، مؤكدين على أهيمة هذا المنتج في جانب توعية الأسرة وما يتعلق بشئونها.


كما شهد الحفل مجموعة من الفقرات كإلقاء الشعر والابتهالات الدينية لطالبات الأزهر، كما تم على هامش الحفل تكريم المشاركين في إخراج هذا العمل للنور من جانب واعظات الأزهر الشريف.


كما شارك الدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية في احتفالية إصدار مجلة واعظات الأزهر، والدكتور نظير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة الهام محمد شاهين الأمين العام المساعد لشؤون الواعظات، والدكتور حسن الصغير الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور عباس شومان المشرف العام على لجان الفتوى، والدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة، والدكتور عبد الفتاح العواري العميد السابق لكلية أصول الدين والدكتور علاء جانب الملقب بأمير الشعر العربي.

 

وأصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، في الأول من شهر رمضان المبارك، العدد الأول من مجلة «واعظات الأزهر»، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ دكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ودعمه لدور الواعظات الدعوي والتوعوي في المجتمع والمشاركة الفاعلة عبر وسائل الاتصال المختلفة التي تقدم قضايا المرأة بالشكل الذي يناسب هذه الفئة المهمة ويلبي احتياجاتها.

 

وقال الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن المجلة ستصدر بشكل دوري ربع سنوي، وسيتم توزيعها كملحق مع مجلة الأزهر التي تصدر بداية كل شهر عربي، مؤكدًا أن إصدار هذه المجلة جاء تلبية لاحتياجات المرأة المسلمة، واعتناءً بكثير من الأمور الخاصة بها.

البحوث واعظات الأزهر مجلة تجربة وليدة القضايا المثارة المعاهد الأزهرية

ترشيحاتنا

الشركة القابضة لـ المياه: انشاء 36 محطة جديدة بتكلفة 4.7 مليار جنيه

الخارجية الأمريكية تعلق على المباحثات الفلسطينية الإسرائيلية

جامعة الدول العربية توافق على وضع رالي التحدي للدراجات النارية تحت رعايتها

سفير مصر في المنامة يسلم رسالة من رئيس مجلس الوزراء لولي عهد البحرين

البرلمان الأوروبي: رأينا دولا من خارج الاتحاد تستقبل طالبي اللجوء الأفغان عكس أعضائنا

بسبب أفغانستان.. جلسة برلمانية طارئة لمساءلة وزير الخارجية البريطاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وأنجولا بتصفيات كأس العالم

مصرع عامل صعقا بالكهرباء في مزرعة دواجن بمركز ميت غمر

طارق شوقي : طلاب 4 ابتدائي في العام الدراسي الجديد سيستفيدون من تطوير التعليم

استياء داخل منتخب مصر بسبب تهرب مصطفى محمد قبل مواجهة أنجولا

جالاتا سراي ضحك على الزمالك.. ميدو يكشف تفاصيل جديدة في أزمة مصطفى محمد

بدءا من اليوم.. البترول تحذر المواطنين بشأن فاتورة الغاز المنزلي لشهر سبتمبر|تفاصيل

كاف يؤجل كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي

الحبس 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة سرقة الآثار في القانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

بالصور.. لحظة افتتاح رئيس الوزراء لمركز شركة أمازون اللوجيستى بالعاشر

بعد الانسحاب الكبير .. هل أصبحت أفغانستان حرة بعد 20 سنة من غزو واشنطن؟ .. تفاصيل الساعات الأولى بعد رحيل القوات الأمريكية .. وإعلان طالبان النصر من المطار

فيديو

حقيقة أم خرافات.. حجر غامض يعالج حالات العقم والأمراض المزمنة

الحرب تحتدم في إثيوبيا.. آبي أحمد يمزق تيجراي ونزوح ملايين السكان

الأسعار وكيف تحمي نفسك من البلطجة.. معلومات عن قانون السايس.. فيديوجراف

فيديو جراف.. تحارب الإنيميا.. وزارة الصحة تعدد مزايا التغذية المدرسية الجديدة

المزيد

ساحة رأي

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات

د.إيمان غنيم تكتب: الأطباء وانتخابات النقابة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

اﻟﻤﺰﻳﺪ