البحوث الإسلامية ينظم احتفالية لتدشين مجلة "واعظات الأزهر"

نظم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اليوم حفلًا بقاعة الأزهر للمؤتمرات لتدشين مجلة واعظات الأزهر والتي تصدر كملحق مع مجلة الأزهر، وذلك بحضور أمين عام مجمع البحوث الإسلامية وأمين عام هيئة كبار العلماء ورئيس قطاع معاهد الازهرية ووكيل الأزهر الأسبق والأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني ومساعد الأمين العام لشئون الواعظات وبعض عمداء كليات جامعة الأزهر ومديري مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى واعظات الأزهر.

واعظات الأزهر.. تجربة فريدة



وتحدّث المشاركون في الحفل عن تجربة مجلة "واعظات الأزهر" كتجربة وليدة ودورها في تناول كل ما يتعلق بشئون المرأة في المجتمع، فضلًا عن الخدمات المقدمة من خلالها ومقالات الرأي حول الكثير من القضايا المثارة، كما أشادوا بنجاح هذه التجربة بمجرد انطلاقها، مؤكدين على أهيمة هذا المنتج في جانب توعية الأسرة وما يتعلق بشئونها.



كما شهد الحفل مجموعة من الفقرات كإلقاء الشعر والابتهالات الدينية لطالبات الأزهر، كما تم على هامش الحفل تكريم المشاركين في إخراج هذا العمل للنور من جانب واعظات الأزهر الشريف.



كما شارك الدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية في احتفالية إصدار مجلة واعظات الأزهر، والدكتور نظير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة الهام محمد شاهين الأمين العام المساعد لشؤون الواعظات، والدكتور حسن الصغير الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور عباس شومان المشرف العام على لجان الفتوى، والدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة، والدكتور عبد الفتاح العواري العميد السابق لكلية أصول الدين والدكتور علاء جانب الملقب بأمير الشعر العربي.

وأصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، في الأول من شهر رمضان المبارك، العدد الأول من مجلة «واعظات الأزهر»، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ دكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ودعمه لدور الواعظات الدعوي والتوعوي في المجتمع والمشاركة الفاعلة عبر وسائل الاتصال المختلفة التي تقدم قضايا المرأة بالشكل الذي يناسب هذه الفئة المهمة ويلبي احتياجاتها.

وقال الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن المجلة ستصدر بشكل دوري ربع سنوي، وسيتم توزيعها كملحق مع مجلة الأزهر التي تصدر بداية كل شهر عربي، مؤكدًا أن إصدار هذه المجلة جاء تلبية لاحتياجات المرأة المسلمة، واعتناءً بكثير من الأمور الخاصة بها.