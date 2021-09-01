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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المهن الموسيقية توقف حسن شاكوش ورضا البحراوي شهرًا

صدى البلد

قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية، وقف تصاريح الغناء لمدة شهر لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوى وعدم مزاولتهما الغناء طوال تلك المدة بسبب مابدر منهما أمام الجمهور حسبما قال أحمد مرتضى سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية لـ صدى البلد.

 

وجاء نص القرار كالتالي:  
وقف تصاريح الغناء لمدة شهر يبدأ من تاريخ القرار لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوي وعدم مزاولتهما الغناء طوال مدة الوقف؛ ذلك لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات علي الجمهور  من شأنها أن تحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هاديآ للقيم والأخلاق ولم يكن أبدآ هاديآ أوداعمآ لإهدار  الأخلاق والفضيلة .


وتأتي مثل هذه الممارسات من البعض الذين لايستشعرون قيمة فضل الله عليهم في مقابلة جمهور  له كافة الحقوق في تلقي مايسمو بهم لا مايحط من قدرهم.

وتدعو النقابة جميع الفنانين وحتي المؤدين للمهرجانات التمسك بمسئولية الكلمة والأخلاق ولن تتواني النقابة عن دورها في ممارسة حقها في الحفاظ علي قيم المجتمع الراسخه والرصينة.

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بداية الأزمة

بدأت الأزمة بين حسن شاكوش ورضا البحراوي، مع انتشار فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خلاف وقع بين حسن شاكوش وفرقة رضا البحراوي وتدخل حمو بيكا لفض الاشتباك قبل وقوع أزمة أكبر. 

ظهر حسن شاكوش في الفيديو وهو يغادر المسرح ثم صعد رضا البحراوي بعده، وشرع في الغناء، ثم قال :"هو حسن شاكوش راح فين أنا كان نفسي فيه". 

لايف حسن شاكوش 

خرج حسن شاكوش صباح اليوم في فيديو لايف على موقع فيسبوك، للرد على رضا البحراوي بعدما استمرت المناوشات بينهما على السوشيال ميديا ومن خلال حفلاتهما الصيفية. 

وقال حسن شاكوش: “صباح الخير على كل اخواتنا اللي بيحبونا واللي بنحبهم، أنا طالع يا جماعة اتكلم في موضوع يخصني ويخص الأستاذ رضا البحراوي، هو طلع من شوية في لايف بيقول عليه كلام كتير، طب أول حاجة يا جماعة المفروض إن إحنا كان عندنا شغل في الساحل والمفروض إن أنا راجل عندي نمرة، ما ينفعش إن أنا أطلع أغني وألاقي فرقة حطة العدة بتاعتها في نمرتي”.

وأضاف حسن شاكوش: “الأصول إن اطلع نمرتي تكون كل واحد ياخذ حقه، مش ينفع إن أطلع الاقي فرقة جهزت الآلات بتاعتها على نمرتي، وبلغت مرة واتنين إن يا جماعة مش ينفع ولازم تنزلوا ومش عايز حد على المسرح دي حاجة تخصني وحاجة ترجع ليا أنا، دي نمرتي أنا اللي أنا عايزه يبقى على مسرح موجودة واللي مش عايزه يبقى مش موجود”.

وأضاف حسن شاكوش: “الأصول إن اطلع نمرتي تكون كل واحد ياخذ حقه، مش ينفع إن أطلع الاقي فرقة جهزت الآلات بتاعتها على نمرتي، وبلغت مرة واتنين إن يا جماعة مش ينفع ولازم تنزلوا ومش عايز حد على المسرح دي حاجة تخصني وحاجة ترجع ليا أنا، دي نمرتي أنا اللي أنا عايزه يبقى على مسرح موجودة واللي مش عايزه يبقى مش موجود”.

وأوضح حسن شاكوش: “بعد ما خلصت آخر شغل، فرقة الأستاذ رضا البحراوي، طلعت على المسرح تاني ومارضيتش اتكلم، وأنا نازل حد فيهم من الفرقة راح شتمني وعاملي حركة كأنهم بيزفوني، وأنا نازل طبعا انا راجل شوفت كده انا راجل حر من بولاق الدكرور، ولما بشوف الغلط بعيني مش بعرف اسكت، وعمري في حياتي ما غلطت في حد ولا جبت سيرة حد ولا اتكلمت على حد”.

وتابع حسن شاكوش: “بعد ما خلصت ونزلت لاقيت أستاذ رضا البحراوي طلع وبيقول هو فين شاكوش هو هرب ولا جرى، لا يا بحراوي أنا ولا جريت ولا هربت أنا خلصت فقرة بتاعتي زيي أي نجم بخلص وبروح بيتي”.

وتحدث حسن شاكوش عن تاريخ رضا البحراوي الفني ووصفه بعدة جمل منها:" انت ملكش أغاني وملكش CV وكل اللي بتغنيه بتاخده عالجاهز .. احنا مجيناش ع البايظ .. احنا تعبنا على نجاح.. لو شفت الأرقام بتاعتي على يوتيوب هتتخض وأنا اشتغلت مع نجوم كبار ..أغني معاك إزاي بعد أحمد سعد وأغنية من بتوعي بتاريخك كله".

نقابة المهن الموسيقية حسن شاكوش رضا البحراوي المهن الموسيقية الجمهور

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