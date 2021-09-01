مو.. ظهور متحور جديد لـ كورونا يقاوم اللقاحات | تفاصيل

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن متحور جديد لـ فيروس كورونا يدعى " مو " ظهر في كولومبيا .

وأوضح التقرير أن المتحور الجديد مقاوم للقاحات كورونا ويثير قلق منظمة الصحة العالمية بعد مؤشرات احتوائه على طفرات جينية قادرة على التصدي للقاحات ومقاومتها .



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وأضاف التقرير أن منظمة الصحة العالمية أكدت انه تم تصنيف النسخة الجديدة في الوقت الراهن كـ متحور يجب مراقبته ولديه طفرات يمكن أن تنطوي على خطر الهروب المناعي ومقاومة اللقاحات مما يجعل من الضروري إجراء المزيد من الدراسات عليه لفهم خصائصه .

ولفت التقرير إلى أن متحور مو ظهر في بداية عام 2021 في كولومبيا وانتشاره العالمي مازال محدودا، ولكن تم تسجيل إصابات به في أمريكا اللاتينية وأوروبا .

