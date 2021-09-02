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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد محافظة كفر الشيخ لبحث مشروع الجذب السكاني

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، وفد محافظة كفر الشيخ الذي يزور المحافظة فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظتين بشأن مشروع الجذب السكاني وتوطين عدد من الأسر بمنطقة مساكن ابو طرطور، وذلك بحضور الأستاذة حنان مجدي نائب المحافظ والأستاذ عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ  والسيد محمد أنيس سكرتير عام المحافظة وعدد من التنفيذيين المعنيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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حيث تم مناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها والخطوات التنفيذية لتأهيل ورفع كفاءة المنازل والمنشآت الخدمية قبل إنتقال الأسر للمحافظة، كما قام الوفد بمعاينة موقع المشروع على الطبيعة.

وأكد المحافظ علي تقديم كافة التيسيرات والخدمات للأسر المستفيدة من المشروع بهدف إستصلاح الأراضي الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية بالمحافظة.

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