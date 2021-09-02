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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بلوك سبعيناتي.. هاني رمزي برفقة داليا البحيري في أحدث ظهور

هاني رمزي برفقه داليا
هاني رمزي برفقه داليا البحيري

نشر الفنان هاني رمزي صورة جديدة تجمعه مع الفنانة داليا البحيري وزوجها، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهر هاني رمزي بصحبة زوجته، الي جانب داليا البحيري مع زوجها، في صورة سيلفي، يرتدوا ملابس لوك سبعيناتي، باللوان متعددة.

 

وعلق هاني رمزي علي الصورة كاتبًا: "أنا ومراتى وداليا البحيرى وجوزها حسن .. حبينا نعيش جو السبعينات طلع شكلنا كده.. ياريت بلاش تريقه علشان إحنا إتريقنا على بعض بكفايه
 

وعبرت الاعلامية بوسي شلبي عن اعجابها بالصورة، وعلقت كاتبة: “عسل”.

 

استطاع فيلم 200 جنيه أن يضمن لنفسه مكانا على قمة إيرادات أفلام السينما منذ اليوم الأول لدخوله المنافسة، حيث حقق إجمالي إيرادات وصلت إلى 3 ملايين جنيه في 5 أيام منذ إطلاقه في السينمات.

 

وعبر المنتج وائل علي، عن سعادته بنجاح الفيلم وتفاعل الجمهور معه منذ اليوم الأول لعرضه، قائلا "حصاد الفيلم مبلغ 3 ملايين جنيه في أول 5 أيام فقط رغم عرضه في عدد قليل من السينمات لا يتحاوز 40 دار عرض هو انتصار حقيقي للسينما الهادفة المختلفة". 

 

وأضاف “علي”، "سعيد جدا بردود أفعال الجمهور حول الفيلم خاصة أن نوعية جديدة عما يتم تقديمه مؤخرا، وبه كثير من الدراما والقصص المؤثرة، وقد قررنا عمل توليفة وتركيبة جديدة تجمع كبار نجوم السينما وتتقاطع قصصهم سويا في حبكة محكمة تمكنا خلالها من إلقاء الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية، وهذا لم يحدث في السينما منذ فيلم عمارة يعقوبيان".

 

وتربع “200 جنيه” على عرش الإيرادات بإجمالي إيرادات وصل إلى 928 ألف جنيه في أول يوم عرضه الخميس الموافق 26 أغسطس الماضي.

 

فيلم “200 جنيه” بطولة كوكبة من النجوم على رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، أحمد السعدني، صابرين، مي سليم، دينا فؤاد، محمود البزاوي، محمود حافظ، وملك قورة

 

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تنقلنا بين تفاصيل وأحداث مجموعة قصص مختلفة تربطهم عملة 200 جنيه، والفيلم من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.

الفنان هانى رمزى هاني رمزي الفنانة داليا البحيري داليا البحيري السبعينات

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