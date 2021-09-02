مات 4 والباقي بين الحياة والموت.. حسام داغر يعلن تسمم قططه

أعلن الفنان حسام داغر عن تسميم قططه من قبل أشخاص مجهولة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب حسام داغر: “رجعت من التصوير لقيت القطط عندي حد سمهم و مات منهم ٤ و قط صغير معاهم و الباقيين لسه بين حياة و الموت .. حد اداهم السم مع اكل و خلاهم ياكلوه .. مرحمش ضعفهم و فرحتهم بيه و هو بياكلهم”.

وأكمل حسام داغر: “ربنا شايف و مطلع علي الي عمله .. هما مكانوش مضايقين حد انا كنت متولي اكلهم و شربهم طوال الوقت و عايشين في جنينتي و مبيخرجوش الا لو حدد بسبس لهم يعني قاصد ... صعبان عليا خضة و بكاء اختي و جاري و صعبان عليا نفسي اني مكنتش موجود علشان امنع عنهم الاذي”.

وانهي حسام داغر كلامه كاتبًا: “لازم قانون يحاسب غلاظ القلب دول بس هيروحوا فين من حساب ربنا … حسبي الله و نعم الوكيل”.

وكان قد كشف الفنان حسام داغر، أنه خريج كلية الطب وليس معهد التمثيل، موضحا أنه أراد تطوير موهبته في التمثيل أثناء الدراسة، فقام بالدراسة في المعهد الفني بالأوبرا، وتتلمذ على يد خالد جلال.

وأضاف الفنان حسام داغر، خلال استضافته ببرنامج "حلو الكلام" المذاع على فضائية "صدى البلد" وتقدمه الفنانة منال سلامة، أنه درس التمثيل في جامعة "جورج واشنطن" عام 2009.

وأشار إلى أنه يدرس حاليا التمثيل، ودرس على يديه عدد كبير من الفنانين، خلال عشرة سنوات ماضية، متابعا "حبيت أنقل اللي درسته في مصر".

وتابع "السوشيال ميديا تسببت في قتل بعض المواهب، ولكن الجمهور قادر على تحديد الفرق بين الشهرة والموهبة الحقيقية".