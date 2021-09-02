فرنسا تحث القادة الليبيين على الالتزام بإجراء الانتخابات العامة في موعدها

حثت فرنسا القادة في ليبيا على تحمل مسؤولياتهم واحترام موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في الـ24 من ديسمبر المقبل.

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية بأن "إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021 ضروري للاستقرار والمصالحة السياسية في ليبيا وندعو جميع القادة الليبيين إلى تحمل مسؤولياتهم دون تأخير لتحقيق هذه العملية".

كما أشار إلى أن فرنسا تواصل جهودها في هذا الاتجاه مع شركائها وبالتنسيق الوثيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش.

بدوره، حث مبعوث الأمم المتحدة القادة الليبيين على عدم تضييع الوقت ووضع اللمسات الأخيرة على الإطار الدستوري الذي سيسمح بإجراء الانتخابات.

من جهتها، لم تستبعد وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش احتمال تأجيل الانتخابات في حال تأخر مجلس النواب في إقرار القانون الانتخابي.

وقالت: "ما زلنا ننتظر البرلمان لكي يجيز القاعدة التشريعية للانتخابات وهذا قد يعرقل أو يؤخر مسيرة الانتخابات".

وبعد توقف المعارك في صيف 2020 شكلت حكومة انتقالية في ليبيا بداية 2021 برعاية الأمم المتحدة مهمتها التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية في الـ24 من ديسمبر المقبل.

