الموت يفجع أيمن أشرف عقب مباراة مصر وأنجولا

أعلن اللاعب أيمن أشرف، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر، عن وفاه جده، عقب انتهاء مباراة مصر وانجولا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

ودشن أيمن أشرف كاتبًا: “إنا لله وإنا اليه راجعون توفى اليوم الي رحمة الله تعالى جدي شلبي الموجي، اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والارض و اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين”.

وكان قد حقق منتخب مصر فوزا مهما على حساب أنجولا في أولى الخطوات نحو التأهل لـ كأس العالم في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي، مساء امس، ضمن الجولة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.

تفاصيل المباراة..

وهدد منتخب أنجولا مرمى منتخب مصر عن طريق تمريرات متقنة تصل الى مهاجم أنجولا الذي سددها ببراعة ولكن مرت بسلام.

وحصل أحمد فتوح لاعب منتخب مصر على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة.

وتصدى محمد مجدي أفشة لتسديد الكرة وأسكنها الشباك في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة ليضع منتخب مصر في المقدمة بهدف أول.

بعدها مرر زيزو كرة طويلة رائعة لحسين الشحات الذي أخطأ في تسلمها أو تسديدها.

واستحوذ منتخبنا الوطني على الكرة بشكل جيد هجومياََ ودفاعياََ ومنع انجولا من الوصول الى مرمى الشناوي في أي كرة خطيرة.

وتعرض رمضان صبحي لإصابة في أحد أصابع اليد بعد أول كرة له في المباراة في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

واستدعى حكم المباراة الجهاز الطبي لمنتخب مصر، لعلاج رمضان صبحي تأكدت إصابته القوية وخرج صبحي من أرضية الملعب لتلقي العلاج.

وقام الجهاز الطبي بعلاج اللاعب بعد عمل جبيرة بسيطة للأصابع الأصغر بسبب تعرضه لالتواء.

وبهذا الفوز يحصد منتخب مصر أول ثلاث نقاط في مشواره بتصفيات كأس العالم قطر 2022.

وضم تشكيل منتخب مصر كلا من "محمد الشناوي - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش"-باهر المحمدي -أحمد ابوالفتوح- طارق حامد- عمرو السولية- محمد مجدي "افشه" - احمد سيد زيزو - حسين الشحات “- محمد شريف”.