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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمركب في البحر.. ماجد المصري يحتفل بعيد ميلاد زوجته

ماجد المصري برفقه
ماجد المصري برفقه زوجته

احتفل الفنان ماجد المصري بعيد ميلاد زوجته، وسط حضور العديد من الأصدقاء والأقارب بطريقة رومانسية وسط البحر داخل مدينة العالمين الجديدة.

 

ونشرت زوجه ماجد المصري فيديوهات عبر خاصية “استوري” بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وعبر ماجد المصري عن حبه لزوجته بطريقه رومانسية، علي مركب في البحر، حاملًا البلالين مع يافته مكتوب عليها: “ماجد ورانيا حب للأبد”.

 

وعبرت رانيا زوجة ماجد المصري عن فرحتها بهذا الاحتفال من قبل زوجها، وكتبت رانيا علي الفيديو: “احلي مفاجأة.. ربنا يخليك ليا حبيبي”.

 

وأعلن الفنان ماجد المصرى، عن المشاركة بالسباق الرمضانى لعام 2022 بمسلسل “بابلو” وجاء ذلك من خلال خاصية الاستورى بحسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.


على الجانب الآخر، يحرص الفنان ماجد المصري على مشاركة متابعيه بأحدث الصور واللقطات بمجموعة من الإطلالات المتنوعة، حيث يظهر بالملابس الكاجوال أو الكلاسيكية، كما يلفت الأنظار بمجموعة من القمصان المشجرة والنظارات الشمسية.
 

يذكر أن أحدث أعمال الفنان ماجد المصري، مسرحية "لوكاندة الأوباش"، التي عرضت في موسم الرياض بالسعودية، وشارك في بطولتها: حسن الرداد، ومايا دياب، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجي على، وإخراج أشرف زكي.
 

وشارك المصري في مسلسل "الوجه الآخر"  الذي يناقش العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.
 

"الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ندى موسى، نسرين طافش، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد خليل، إسلام حافظ، أحمد سلامة، هاجر الشرنوبي، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.
 

ويجسد المصرى شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان فى شركة والدها، وتتوالى الأحداث، حيث يدور المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة.

 

ماجد المصري برفقه زوجته
ماجد المصري برفقه زوجته
ماجد المصري برفقه زوجته
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