مفاجأة حلوة لجمهور الزمالك وشيكابالا.. عمر كمال يشوق المتابعين مع عمرو أديب

أعلن المطرب عمر كمال عن مفاجأة من أجل جمهور نادي الزمالك واللاعب شيكابالا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وشوق عمر كمال المتابعين للمفاجأة، واوضح انها ستكون مع الاعلامي عمرو اديب داخل برنامج “الحكاية”، يوم الجمعة القادم.

ونشر عمر كمال صورة له من داخل الاستديو، مرتدي تيشيرت نادي الزمالك، وعلق عليها كاتبًا: “حلقة الجمعة مع الأعلامى عمرو أديب فيها مفاجأة حلوة لجمهور الزمالك ولشيكابالا".

وكان قد نشر الفنان عمر كمال صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مازحا مع جمهور نادي الزمالك عن صفقة اللاعب عمر كمال الذي يحمل نفس اسمه.

وكتب: “٣ مواسم جديدة مع الزمالك” ليتفاعل معه عدد كبير من الجمهور بالتعليقات والإعجاب.

يذكر أن المطرب عمر كمال، أحيا حفلاً غنائيا في الساحل الشمالي، بمشاركة الراقصة الاستعراضية الروسية أوكسانا حيث التف الجميع حولهما خلال الحفل.

واحتفل مغني المهرجانات عمر كمال بوصول مشاهدات كليب أغنيته الجديدة مع الفنانة سمية الخشاب أوعدك إلى 10 ملايين مشاهدة، بعد مرور حوالي شهر على طرحها على موقع يوتيوب.

وقد أعلن نادي الزمالك، التوقيع مع اللاعب عمر كمال عبد الواحد نجم فريق المصري البورسعيدي لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر.

وقام اللاعب، بالتوقيع على عقود انضمامه للقلعة البيضاء في حضور الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي، والكابتن حسين السيد عضو اللجنة، والدكتور عاطف النمر مدير النشاط الرياضي.

