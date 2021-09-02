عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مفاجأة حلوة لجمهور الزمالك وشيكابالا.. عمر كمال يشوق المتابعين مع عمرو أديب

عمر كمال
عمر كمال

أعلن المطرب عمر كمال عن مفاجأة من أجل جمهور نادي الزمالك واللاعب شيكابالا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وشوق عمر كمال المتابعين للمفاجأة، واوضح انها ستكون مع الاعلامي عمرو اديب داخل برنامج “الحكاية”، يوم الجمعة القادم.

 

ونشر عمر كمال صورة له من داخل الاستديو، مرتدي تيشيرت نادي الزمالك، وعلق عليها كاتبًا: “حلقة الجمعة مع الأعلامى عمرو أديب فيها مفاجأة حلوة لجمهور الزمالك ولشيكابالا".

 

وكان قد نشر الفنان عمر كمال صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مازحا مع جمهور نادي الزمالك عن صفقة اللاعب عمر كمال الذي يحمل نفس اسمه.

 

وكتب: “٣ مواسم جديدة مع الزمالك” ليتفاعل معه عدد كبير من الجمهور بالتعليقات والإعجاب.

 

يذكر أن المطرب عمر كمال، أحيا حفلاً غنائيا في الساحل الشمالي، بمشاركة الراقصة الاستعراضية الروسية أوكسانا حيث التف الجميع حولهما خلال الحفل.

 

واحتفل مغني المهرجانات عمر كمال بوصول مشاهدات كليب أغنيته الجديدة مع الفنانة سمية الخشاب أوعدك إلى 10 ملايين مشاهدة، بعد مرور حوالي شهر على طرحها على موقع يوتيوب.

 

وقد أعلن نادي الزمالك، التوقيع مع اللاعب عمر كمال عبد الواحد نجم فريق المصري البورسعيدي لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر.

 

وقام اللاعب، بالتوقيع على عقود انضمامه للقلعة البيضاء في حضور الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي، والكابتن حسين السيد عضو اللجنة، والدكتور عاطف النمر مدير النشاط الرياضي.
 

المطرب عمر كمال عمر كمال نادي الزمالك شيكابالا الزمالك

ترشيحاتنا

البنات هي اللي بتقدم الهدايا للأولاد.. طقوس الاحتفال بعيد الحب في كوريا

مفاجأة غير سارة فى ويندوز 11 لأصحاب هواتف أندرويد

مواعيد مباريات تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم اليوم

العمر بيتحسب من بداية الحمل..في كوريا أول يوم للمولود يكون أكمل عاما

فتح التسجيل إلكترونيا في تنسيق جامعة الأزهر .. اكتب رغباتك الآن في رابط التقديم

لماذا تتشاءم الدول الآسيوية من رقم 4.. السفير الكورى يجيب.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص.. رمضان صبحي يتوجه إلى المستشفى بعد مباراة مصر وأنجولا

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

الإصابات ترتفع وخطيرة| تاج الدين: دخلنا الموجة الرابعة رسميًا من كورونا

10 علامات تدل على أنك مسحور .. وأقوى رقية شرعية للعلاج

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

لن يسافر إلى الجابون.. مدى خطورة إصابة رمضان صبحي.. تقارير

الرقابة على المصنفات الفنية تحرر محضر آداب ضد حسن شاكوش 

أخبار الأهلي|الأحمر يتأهل للنهائي .. تعليق مثير من حسام حسن المنضم حديثا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

بالصور.. لحظة افتتاح رئيس الوزراء لمركز شركة أمازون اللوجيستى بالعاشر

بعد الانسحاب الكبير .. هل أصبحت أفغانستان حرة بعد 20 سنة من غزو واشنطن؟ .. تفاصيل الساعات الأولى بعد رحيل القوات الأمريكية .. وإعلان طالبان النصر من المطار

فيديو

اختبارات ورخصة للإنجاب.. رسائل سمية الخشاب المثيرة للجدل "فيديوجراف"

الزمالك وجالطة سراي وجها لوجه.. حسين لبيب يحسم الجدل بشأن مصطفى محمد

أمازون وصل مصر .. وداعا سوق دوت كوم "فيديوجراف"

خناقة شوارع.. ألفاظ بذيئة بين حسن شاكوش ورضا البحراوي.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

اﻟﻤﺰﻳﺪ