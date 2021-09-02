ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة خلال مستهل تعاملات نهاية الاسبوع

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 11318 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 2530 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 13715 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 4427 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 3036 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 4053 نقطة.