إصابة 10 أشخاص في حادثين منفصلين بطريق مطروح

أصيب 10 أفراد بإصابات متنوعة إثر حادثين منفصلين بطريق مطروح اسكندرية الساحلى.

تلقت نجدة مطروح إخطارا بوقوع حادثين منفصلين وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.



واستقبلت مستشفى مطروح العام ٣ مصابين إثر حادث انقلاب سيارة وهم شريف أحمد مأمور 28سنه مطروح اشتباه ما بعد الارتجاج؛ ومحمد عبدالعظيم حسن 29سنه الفيوم اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ؛و إبراهيم ثروت خليل 49 سنة القليوبية اشتباه نزيف داخلي بالبطن.

كما استقبلت مستشفى مطروح العام ٧ مصابين إثر حادث انقلاب سيارة بالكيلو 25 وهم نورهان علي عبدالله 24 سنة اسكندرية اشتباه مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ؛ومحمد أحمد مصباح 3 سنوات إسكندرية اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ؛وأية علي عبدالله 24 سنة اسكندرية اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر باليد اليسرى ؛وعاطف علي عبدالله 24 سنة إسكندرية اشتباه كسر باليد اليمنى واشتباه كسر بالضلوع ؛ و أسامة عامر السيد 44 سنة المنوفية اشتباه مابعد الارتجاج اشتباه كسر بالفقرات ؛

ومحمد محمود محمد 43 سنة القاهرة اشتباه مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم والحالة العامة متوسطة والسيد محمد عبدالمحسن 24 سنة الشرقية اشتباه مابعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقية.