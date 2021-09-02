يتيم أنا الآن يا أمي.. مكسيم خليل ينعي والدته بكلمات مؤثرة

نعى الفنان مكسيم خليل، بكلمات مؤثرة والدته ستيلا خليل، بعد وفاتها منذ قليل ، ونشر خليل غبر حسابه على تويتر صورة له مع والدته .

وكتب مكسيم خليل على الصورة :" يتيم أنا الآن يا أمي السلام لروحك ياغالية نامي وارتاحي ياحبيبتي انتي بالمكان يلي بيشبهك ياقلبي الله معك ستيلا خليل".

وتوفيت منذ قليل والدة الفنان السوري مكسيم خليل، حيث أعلنت الفنانة شكران مرتجى، عن وفاة والدة مكسيم خليل، حيث نشر عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور إنستجرام، صورة للراحلة .

وكتبت شكران مرتجي :": "أستاذتي أول من خط الألوان على وجهي في المعهد العالي للفنون المسرحية وفي أول عمل تلفزيوني فظننت أن كل شيء ملون ومنذ أعوام والألوان تتلاشى واليوم الأسود سيد الألوان:"

اختتمت شكران مرتجي :" سيدتي أرقدي بسلام يا ستيلا خليل رحمك الله والصبر لأولادك ومحبينك وطلابك وكل من عرفك".

فيما حرص تيم حسن على نعي الراحلة حيث كتب :" رحم الله الأستاذة الكبيرة ستيلا خليل الرحمة الواسعة ،نعازيي لك مكسيم ولعيلتك الكريمة".

فيما نعت الفنانة سلافة معمار الراحلة حيث نشرت صورة لستيلا خليل، من خلال خاصية الستوري وكتبت عليها :" ستيلا الغالية ألف رحمة لروحك الطيبة،عزائي لمكسيم وسوسن وكل العائلة".