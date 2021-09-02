لحل مشكلة العنوسة.. لبنانيات يطلقن حملة للزواج بدون مهر

أطلقن هاشتاج: #تزوجني_بدون_مهر

تصدر هاشتاج #تزوجني_بدون_مهر المرتبة الأولى على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد تدشين لبنانيات الهاشتاج للتنازل عن المهر فى الزواج.

و جاءت تغريدات رواد مواقع التواصل كالتالي “فى طريقي إلى لبنان #تزوجني_بدون_مهر”.

و أضاف آخر: "انا كده هروح لبنان و أتجوز من بكره#تزوجني_بدون_مهر"، و علق آخر: " انا رايح لبنان مين جاي معانا #تزوجني_بدون_مهر".

و اشار آخر:"انا مستني الجملة دي من بدري #تزوجني_بدون_مهر".

أزمة محمد رمضان مع فنانات لبنان

«لم تولد بعد » هكذا رد محمد رمضان، على سؤال طرحته مذيعة قناة الجديد اللبنانية، سألته عن الفنانة اللبنانية التي يتمنى رمضان غناء دويتو معها.

إجابة رمضان لم تكن متوقعة، حيث جاءت فاترة إلى الحد الذي عرضه للهجوم والنقد من الوسط الفني اللبناني.