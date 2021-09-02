الصحة العالمية تعلن خبرا صادما بشأن وفيات كورونا حول العالم

وفيات كورونا حول العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في العالم قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث من الحصيلة المعلنة رسميا، حسبما أفادت شبكة “العربية”، في نبأ عاجل لها.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت أمس الأربعاء، سلالة "مو" المتحورة من فيروس كورونا، التي رصدت لأول مرة في كولومبيا، كفئة مثيرة للاهتمام.

وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر تصريحاته في برلين، أمس الأربعاء، إلى أن منظمته، التابعة للأمم المتحدة، شهدت الأسبوع الماضي أول انخفاض في الإصابات الجديدة عالميا منذ أكثر من شهرين.

تابع المسؤول: “من الواضح أن هذا أمر مرحب به جدا، لكنه لا يعني الكثير”، حيث أن العديد من البلدان لا تزال تشهد زيادات حادة في الإصابات و”تفاوتات مروعة” في الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ودعا تيدروس إلى وقف استخدام الجرعات المعززة (الثالثة) على الأقل حتى نهاية سبتمبر “للسماح لتلك البلدان المتأخرة في التطعيمات باللحاق بالركب”.

وأوضح أن: “الجرعات الثالثة قد تكون ضرورية للسكان الأكثر عرضة للخطر، حيث يوجد دليل على تضاؤل المناعة في حالات المرض الشديدة”.

وفي وقت سابق، أعربت منظمة الصحة العالمية، عن خشيتها من أن يودي فيروس كورونا بحياة 236 ألف شخص آخر في أوروبا بحلول ديسمبر المقبل.

وقالت الصحة العالمية إنها قلقة حيال ركود معدّلات التطعيم والعدد المنخفض للملقّحين في الدول الأفقر.