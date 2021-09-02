نجاة نائب الغربية وابنه من الموت بسبب سخان كهربائى.. تفاصيل

أعلن النائب أحمد بلال البرلسي نائب البرلمان عن حزب التجمع عن مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية عن نجاته هو وابنه أثناء تواجده بشقته الواقعة بنطاق حى ثان المحلة الكبرى .



وأشار النائب عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي و أنه كان سيموت اليوم وهو ابنه بسبب ماس كهربائي من سخان اشتراه منذ ٤ شهور ولازال في مرحلة الضمان وتعددت اعطاله وقيامه بالإبلاغ سابقا عن تسرب المياه منه أكثر من مرة ورغم قيام فرق الصيانة بإصلاحه الا ان العطل لازال مستمرا حتى وصل الماس الكهربائي إلى المياه وصنابير المياه حتى انقذته العناية الإلهية اليوم من الموت المحقق هو وابنه بعد اكتشافه كهربة المياه .



وأضاف نائب المحلة الكبرى انه سيقوم بتحرير محضر بقسم شرطة ثان المحلة الكبرى لإثبات الإهمال في السخان الكهربائي وسيقوم بإبلاغ جهاز حماية المستهلك للحفاظ على حقه

مشيرا إلى أنه سيتقدم بطلب لتعديل تشريعي بالبرلمان لتغليظ العقوبة بالنسبة لحماية المستهلك وإلزام الشركات المنتجة على تغيير الأجهزة المعطلة في فترات الضمان حفاظا على حقوق المواطنين