عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نجاة نائب الغربية وابنه من الموت بسبب سخان كهربائى.. تفاصيل

نائب بالبرلمان بالغربية
نائب بالبرلمان بالغربية يعلن نجاته من الموت وابنه بسبب سخان

أعلن النائب أحمد بلال البرلسي نائب البرلمان عن حزب التجمع عن مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية عن نجاته هو وابنه أثناء تواجده بشقته الواقعة بنطاق حى ثان المحلة الكبرى .


وأشار النائب عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي و  أنه كان سيموت اليوم وهو ابنه بسبب ماس كهربائي من سخان اشتراه منذ ٤ شهور ولازال في مرحلة الضمان وتعددت اعطاله وقيامه بالإبلاغ سابقا عن تسرب المياه منه أكثر من مرة ورغم قيام فرق الصيانة بإصلاحه الا ان العطل لازال مستمرا حتى وصل الماس الكهربائي إلى المياه وصنابير المياه حتى انقذته العناية الإلهية اليوم من الموت المحقق هو وابنه بعد اكتشافه كهربة المياه .

جناية.. هذه العقوبة تنتظر مختطفي زياد البحيري طفل الغربية

الإصابات تتزايد .. وصول الموجة الرابعة من كورونا مصر واللقاح هو الحل


وأضاف نائب المحلة الكبرى انه سيقوم بتحرير محضر بقسم شرطة ثان المحلة الكبرى لإثبات الإهمال في السخان الكهربائي وسيقوم بإبلاغ جهاز حماية المستهلك للحفاظ على حقه 
مشيرا إلى أنه سيتقدم بطلب لتعديل تشريعي بالبرلمان لتغليظ العقوبة بالنسبة لحماية المستهلك وإلزام الشركات المنتجة على تغيير الأجهزة المعطلة في فترات الضمان حفاظا على حقوق المواطنين

برلماني الغربية نجاته من الموت ماس كهربائي جهاز سخان محافظة الغربية

موضوعات متعلقة

تسريب أخر مكالمة بين بايدن وغني| الرئيسان أخطأ في تقدير قدرات طالبان

محافظ الغربية يناقش آلية تنفيذ ساحات الانتظار بالقرى والمراكز

ترشيحاتنا

الفلاحين: إرتفاع أسعار القطن عالميا و 5 أسباب وراء إنتعاش زراعته

جامع: اهتمام القيادة السياسية بتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية مع الأردن وفلسطين

الكراكة مهاب مميش تنضم للعمل بمشروع ازدواج قناة السويس بالقطاع الجنوبي

إسرائيل تفتتح ميناء الخليج في حيفا وتعتزم فتح آخر في أسدود

الزراعة: تدريب 479 طالبا على استخدام تطبيقات التكنولوجيا الزراعية الحيوية

بـ مكة| ولي أمر طالب يكشف تفاصيل طرد مَدرسة لابنه بسبب كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

بعد قرار امتلاك الدولة للسيارات المتهالكة.. تعرف على خطوات استعادتها وأين تذهب؟

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

نقابة الممثلين بلبنان تنهي جدل دكتوراه محمد رمضان ببيان رسمي جديد

شوبير يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات الزمالك مع حمدي النقاز

أبرزهم جنش .. كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

مصرع موظف وإصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين بشبين القناطر

لعب في إسرائيل .. مفاجأة بشأن نجم الزمالك لكرة السلة الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

السيسي لـ أبو مازن: مصر مستمرة في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية

أهمها غاز المتوسط| 4 قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

فيديو

الإصابات تتزايد .. وصول الموجة الرابعة من كورونا مصر واللقاح هو الحل

اكتشفنا سر الكركديه المصري فقررنا استيراده.. السفير الكوري وحديث من القلب.. فيديو

الحكومة تملك ولاتدير| نقيب الزراعيين: الحدائق مرت بفترات عصيبة وتحتاج إلي إعادة تطوير..فيديو

فيديو جراف.. حسناوات أوكرانيا داخل توابيت الرعب للتذكير بالموت

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

اﻟﻤﺰﻳﺪ