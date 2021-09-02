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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود سعد ينصح محمد رمضان: أقعد مع والدتك وشوفها هتقولك إيه

صدى البلد

تحدث الإعلامي محمود سعد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن قصة الفنانة حلا شيحة مع الحجاب، وعقب على قضية محمد رمضان وأزماته المتكررة وآخرها أزمة الطيار وحصوله على الدكتوراة الفخرية.

 

وقال محمود سعد، إن الفنانة حلا شيحة أخلاقها عالية واحلامها كبيرة جدا، ويجوز أن تمر بفترات من عدم الاتزان، وتناقض آرائها لا علاقة له بشخصيتها الجميلة وأخلاقها المثالية التي التمسها من تعامله المباشر معها.

 

ووجه محمود سعد نصيحة لـ محمد رمضان، بعدم افتعال الأزمات ومحاولة التركيز على مستواه المهني.

 

وقال محمود سعد بالفيديو، موجها رسالته للفنان محمد رمضان: “صلح مشكلة الطيار روح للعيلة واعتذر، وادفع بدل التعويض عشرة، ومتخليش الحياة تغرك، خلي بالك في ناس بتحبك، أنت لسه صغير وبتمثل كويس، أعمل حفلات واتبسط، وحافظ على نفسك أنت صغير لسه اللي عملته غلط صلحه”.

 

وأضاف في نصائحه لمحمد رمضان: “انت مغرور محتاج تهدى وتصلح أخطائك، عندك 25 سنة وكنت بتاخد 30 مليون جنيه، فريد شوقي مخدش الأرقام ديه، وده يلخبط بلد، محمد رمضان ابننا وأنا مش مبسوط باللي حصل”.

 

وتابع: “أنا معرفش والدتك ولا أعرف هتقولك أيه، وأقعد جمب والدتك وشوفها هتقولك أيه، وأعمل اللي تقولك أي هتلاقي حياتك اجمل”.

 

 

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