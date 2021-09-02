" ازرع نخلة "مبادرة تعليم قنا مع بداية العام الدراسي

دشن الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، مبادرة " ازرع نخلة " لحث الطلاب و المعلمين على زيادة الرقعة الخضراء داخل أفنية المدارس.

جاء ذلك خلال اجتماع بمقر مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، بحضور مديري الإدارات و عدد من القيادات التعليمية.

و كلف وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، توجيه التربية الزراعية بالمديرية بتنفيذ المبادرة داخل مدارس المديرية بالإدارات التعليمية ، على أن يتم الشراء من سلفة التربية الزراعية بالمدرسة و بحيث تكون نوعية الفسائل المشتراه " البلح البرحي" لمناسبته للأجواء المناخية في مصر ويمكنه الاعتماد على المياه الجوفية، كما يمتاز بعائد مادي مرتفع.

و أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إلى أن المبادرة تسعى لإعلاء قيمة الحفاظ على البيئة في الأندية الصيفية وبقية مدارس المديرية مع التعريف بالجدوى الاقتصادية والعائد المادي على المدى البعيد لزراعة النخيل .

جدير بالذكر أن العام الماضي دشنت مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، مبادرة " ازرع شجرة " و حازت مشاتل إداراتي نقادة و أبوتشت مراكز متقدمة على مستوى مسابقات الوزارة لأفضل مشتل زراعي.