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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

" ازرع نخلة "مبادرة تعليم قنا مع بداية العام الدراسي

مؤتمر بمديرية تعليم
مؤتمر بمديرية تعليم قنا

دشن الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، مبادرة " ازرع نخلة " لحث الطلاب و المعلمين على زيادة الرقعة الخضراء داخل أفنية المدارس.

 

جاء ذلك خلال اجتماع بمقر مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، بحضور مديري الإدارات و عدد من القيادات التعليمية.

 

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و كلف وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، توجيه التربية الزراعية بالمديرية بتنفيذ المبادرة داخل مدارس المديرية بالإدارات التعليمية ، على أن يتم الشراء من سلفة التربية الزراعية بالمدرسة و بحيث تكون نوعية الفسائل المشتراه " البلح البرحي" لمناسبته للأجواء المناخية في مصر ويمكنه الاعتماد على المياه الجوفية، كما يمتاز بعائد مادي مرتفع.

 

و أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إلى أن المبادرة تسعى لإعلاء قيمة الحفاظ على البيئة في الأندية الصيفية وبقية مدارس المديرية مع التعريف بالجدوى الاقتصادية والعائد المادي على المدى البعيد لزراعة النخيل .

 

جدير بالذكر أن العام الماضي دشنت مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، مبادرة " ازرع شجرة " و حازت مشاتل إداراتي نقادة و أبوتشت مراكز متقدمة على مستوى مسابقات الوزارة لأفضل مشتل زراعي.

قنا ازرع نخلة المدارس الرقعة الخضراء المعلمين الطلاب

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