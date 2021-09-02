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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد رحيل والدته.. نجوم يعزون مكسيم خليل

مكسيم خليل ووالدته
مكسيم خليل ووالدته الراحلة

أعلنت الفنانة شكران مرتجى صباح اليوم عن وفاة والدة الفنان مكسيم خليل من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور إنستجرام.

 

ونشرت صورة للراحلة وكتبت: "أستاذتي أول من خط الألوان على وجهي في المعهد العالي للفنون المسرحية وفي أول عمل تلفزيوني فظننت أن كل شيء ملون ومنذ أعوام والألوان تتلاشى واليوم الأسود سيد الألوان:"

اختتمت شكران مرتجي :"  سيدتي ارقدي بسلام يا ستيلا خليل رحمك الله والصبر لأولادك ومحبينك وطلابك وكل من عرفك".

يتيم أنا الآن يا أمي.. مكسيم خليل ينعي والدته بكلمات مؤثرة

وفاة والدة الفنان مكسيم خليل

حرص عدد من النجوم على تعزية مكسيم منهم  تيم حسن الذي كتب :" رحم الله الأستاذة الكبيرة ستيلا خليل الرحمة الواسعة ،نعازيي لك مكسيم ولعيلتك الكريمة".

كما نعت الفنانة سلافة معمار الراحلة حيث نشرت  صورة لستيلا خليل، من خلال خاصية الستوري وكتبت عليها :"  ستيلا الغالية ألف رحمة لروحك الطيبة، عزائي لمكسيم وسوسن وكل العائلة".

نعى الفنان مكسيم خليل، والدته بكلمات مؤثرة، بعد وفاتها، ونشر خليل عبر حسابه على تويتر صورة له مع والدته.

وكتب مكسيم خليل على الصورة  :" يتيم أنا الآن يا أمي  السلام لروحك يا غالية نامي وارتاحي يا حبيبتي انتي بالمكان يلي بيشبهك ياقلبي الله معك ستيلا خليل".

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