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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 120 «توك توك» مخالف بدسوق وكفر الشيخ

ضبط توك توك مخالف
ضبط توك توك مخالف

شنت إدارة المرور بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الخميس، حملات مرورية بمدينتي كفر الشيخ ودسوق لضبط التكاتك المخالفة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعاون مع اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ.

وأشرف على هذه الحملات، العميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والسيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، لتيسير الحركة المرورية بمدن المحافظة.

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وتمكنت الحملة من ضبط 120 توك توك مخالفاً، منهم 80 توك توك بدسوق دون لوحات، وتحرير 120مخالفة متنوعة للوقوف في الممنوع، وعدم حمل رخصة قيادة، وعدم صلاحية فنية.

كما تم ضبط 40 توك توك بمدينة كفر الشيخ، لعدم وجود الترخيص، ودون لوحات معدنية، والسير بشوارع المدينة غير المصرح بالسير بها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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كفر الشيخ حملات مرورية محافظة كفر الشيخ الحركة المرورية اللواء جمال نور الدين

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