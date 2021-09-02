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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مواعيد عرض فيلم أميرة للمخرج محمد دياب في مهرجان فينيسيا

فيلم أميرة
فيلم أميرة

يشارك فيلم أميرة للمخرج المصري محمد دياب في مسابقة آفاق بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الذي افتتحت فعاليات أمس ويستمر حتي يوم 11 سبتمبر.

مواعيد عرض فيلم أميرة

يعرض فيلم أميرة لأول مرة عالميا يوم السبت المقبل ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا، وأعلن صناعه مواعيد عرضه وهي كالتالي: 

يوم السبت 4 سبتمبر الساعة 2 ظهراً في بالابينالي

يوم السبت 4 سبتمبر الساعة 2:15 ظهراً في سالا دارسينا

عروض لحاملي البطاقات فقط:

الجمعة 3 سبتمبر الساعة 7:45 مساءً في سالا كازينو

الجمعة 3 سبتمبر الساعة 10 مساءً في سالا فولبي

الأحد 5 سبتمبر الساعة 9:15 صباحاً في سالا كازينو

الأحد 5 سبتمبر الساعة 11:15 ظهراً في سالا فولبي

الأحد 5 سبتمبر الساعة 2:15 ظهراً في سالا كازينو

الأحد 5 سبتمبر الساعة 5 مساءً في سالا فولبى

الجمعة 3 سبتمبر الساعة 7:45 مساءً في سالا كازينو

الجمعة 3 سبتمبر الساعة 10 مساءً في سالا فولبي

الأحد 5 سبتمبر الساعة 9:15 صباحاً في سالا كازينو

الأحد 5 سبتمبر الساعة 11:15 ظهراً في سالا فولبي

الأحد 5 سبتمبر الساعة 2:15 ظهراً في سالا كازينو

الأحد 5 سبتمبر الساعة 5 مساءً في سالا فولبى

فيلم أميرة بطولة صبا مبارك والفنان الفلسطيني علي سليمان وتارا عبود، من تأليف وإخراج محمد دياب. ومن إنتاج شركة "فيلم كينك" وشركة "أكاميديا بيكتشرز" الإماراتية، بالاشتراك مع شركة "الاستوديو" الإماراتية التي تمثلها الإعلامية منى عبد الوهاب، ويشارك كمنتجين فنيين المخرج هاني أبو أسعد صاحب فيلم "عمر"، الذي تم ترشيحه لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي في عام 2014، وأميرة دياب.

أعربت صبا مبارك عن سعادتها بمشاركة فيلم أميرة للمخرج محمد دياب ضمن مسابقة آفاق بمهرجان فينيسيا بدورته الـ78، ليشهد بذلك عرضه الأول.

وكتبت صبا مبارك عبر إنستجرام: “متحمسة وسعيدة جداً بالعرض العالمي الأول لفيلم أميرة للمخرج الصديق والفنان محمد دياب ومشاركته في مسابقة آفاق.

فيلم اميرة عرض فيلم أميرة مهرجان فينيسيا محمد دياب صبا مبارك

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