زادت شهرتها بعد هذا المشهد مع هاني سلامة.. حكاية لانسر بوما | صور

" الرحلة في الطريق صعب نقابل صديق .. حب بحق وحقيق إحساس ياخدك معاه .. أصحاب أنا وانت ولا فاكرين الماضي ولا .. ناسيين كل اللي بينا ولا طبع الحياة ".. كلمات لخصت المعنى الحقيقي للصداقة، هذا المعنى المليء بالحب الذي لا يربطه شيء سوى تقابل الأرواح وتقبلها كما هي، رابط روحاني يظل عالقًا بالفرد ويسري بعروقه كمجرى الدم، وهذا ما تناوله بشكل بسيط يلمس وجدان المشاهدين فيلم " أصحاب ولا بيزنس ".

فيلم أصحاب ولا بيزنس

كريم نور و طارق السيوفي، علاقة صداقة استمرت منذ فترة دراستهما، توطدت علاقتهما بمرور الوقت حتى أصبحا كأخوين، عاشا جميع مواقفهما الحياتية معًا إلى أن دخلا سوق العمل، فقد كان يعمل كل منهما كمذيع لأحد البرامج الترفيهية الشهيرة، وبدأت المنافسة تشتد بينهما وكادت أن تؤثر على هذه الصداقة، إلى أن جاءت لحظة الانتفاضة الفلسطينية وقررت القناة بعث كريم الذي جسد شخصيته الفنان مصطفى قمر، إلى القدس لتصوير بعض حلقات البرنامج هناك كمجاراة منها للأحداث، حينها اكتشف طارق الذي قام بأداء دوره الفنان هاني سلامة، متاجرة القناة بالقضية الفلسطينية، فتضمان طارق مع صديقه كريم وتوطدت صداقتهما مرة أخرى.

فيلم أصحاب ولا بيزنس

وكانت ترافق طارق خلال احداث فيلم أصحاب ولا بيزنس، أشهر سيارة شبابية لجيل الألفية الثانية، وهي السيارة ميتسوبيشي لانسر التي أطلق عليها المصريون لقب " المكواة "، لتقارب تصميم هيكلها الخارجي لشكل " المكواة " خاصة الجزء الخلفي من السيارة.

MITSUBISHI LANCER

وكانت قد أصدرت السيارة ميتسوبيشي لانسر " المكواة " شركة صناعة السيارات اليابانية الشهيرة MITSUBISHI MOTORS ، التي تأسست في العام 1970، ولكن تعود أصول هذه الشركة للعام 1917 حينما كانت تتخصص في بناء السفن الشهيرة بـ MITSUBISHI A.

MITSUBISHI LANCER

بدأت الشركة اليابانية ميتسوبيشي MITSUBISHI في صناعة الطراز LANCER الشهير بالـ " مكواة " في العام 2000، وظل خط انتاجه مستمرًا حتى العام 2003، وفي هذا الوقت أصبحت السيارة المكواة هي الخيار الأول لجيل شباب الألفية الثانية في مصر ودول الخليج العربي.

MITSUBISHI LANCER

استمدت السيارة MITSUBISHI LANCER " المكواة " قوتها من عدة خيارات من المحركات، الأول منها يأتي بسعة 1300 سي سي، متصل بناقل حركة يدوي الأداء، أما الثاني بسعة 1600 سي سي متصل بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء، وهناك أيضًا محرك ثالث من النادر تواجده في مصر لكنه منتشر بقوة في دول الخليج العربي يأتي بسعة 2000 سي سي.

MITSUBISHI LANCER

يُذكر أنه كان شارك في بطولة فيلم أصحاب ولا بيزنس مجموعة من أهم شباب الفنانين في بدايات جيل الألفية الثانية، و يأتي من بينهم " مصطفى قمر، هاني سلامة، طارق عبد العزيز، موناليزا، نور اللبنانية، عمرو واكد، شيري عادل، دعاء طعيمة، سامي العدل، أمل أبو شادي، نعمات عبد الناصر، كارول الحاج، أسامة أبو الخير"، ومن تأليف مدحت العدل، و قام بالإخراج علي إدريس، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة بدور العرض السينمائية في 15 أغسطس من العام 2001.