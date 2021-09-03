برلماني: القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية تستهدف وضع القضية في مقدمة أولويات العالم

أكد النائب احمد حجازي عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب على أهمية نتائج القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية ، موضحا انها تؤكد ان القضية الفلسطينية تحظى باهتمام كبير من جانب مصر.

وقال حجازي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان هذه القمة تلقي بالضوء مجددا على القضية الفلسطينية لتكون في مقدمة أولويات وأجندة العالم ، مشيرا إلى أن مواقف مصر و الأردن ثابتة لدعم الأشقاء العرب بوجه عام و فلسطين بوجه خاص.

وأضاف ان هذا النهج يجب ان يكون نهج ثابت تنتهجه كافة الدول العربية بتسليط الضوء على القضايا العربية لتكون في مقدمة اجندة العالم و مجلس الامن.

و شدد النائب على ضرورة ان تتوحد الفصائل الفلسطينية ، مضيفا " لا يمكن حل الازمات و تحقيق هدف التوحد دون ان نكون امام فصيل يتبني مواقف موحدة .

و أشار النائب احمد حجازي إلى ضرورة أن تتوحد الفصائل الفلسطينية ليكونوا على قلب رجل بما يساعد في انهاء الخلافات ، مضيفا “ الاتحاد قوة و يمكن لأصحاب الحق من الحصول على حقوقهم في اطار الشرعية الدولية”.

وأوضح البيان الختامي أن القمة جاءت في إطار الحرص على توثيق العلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين، وانطلاقًا من الإرادة المشتركة لتكثيف مستوى التنسيق المستمر بين الدول الشقيقة الثلاث إزاء المستجدات والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وسعيًا لتحقيق جميع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وآماله وطموحاته.



وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني العاهل الأردني، مركزية القضية الفلسطينية القضية العربية الأولى ومواقف مصر والأردن الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.