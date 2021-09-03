أخبار التعليم .. كل ما تريد معرفته عن البرامج الدراسية لجامعة المنصورة الجديدة للعام الدراسي ..هلال القمر يقترن بالتوأمان

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

كل ما تريد معرفته عن البرامج الدراسية لجامعة المنصورة الجديدة للعام الدراسي2021/2022

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة توفير المعلومات حول البرامج الدراسية المتاحة بالجامعات الأهلية الجديدة (سلمان ـ الجلالة ـ العلمين ـ المنصورة الجديدة) للعام الجامعي 2021/2022، وإتاحتها للطلاب لمساعدة الطلاب في الاختيار الصحيح للبرامج الدراسية الجديدة والمتميزة، التي تؤهلهم لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

عين شمس تطلق قافلة تنموية شاملة لمدن حلايب وشلاتين وأبو رماد ..الأحد

تستعد جامعة عين شمس ممثلة في قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة برئاسة أ.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية العسكرية، لانطلاق قافلة تنموية شاملة لأهالي مدن الشلاتين وحلايب وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر.

هلال القمر يقترن بالتوأمان .... اليوم

يرصد بسماء الوطن العربي قبل شروق الشمس صبيحة اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 هلال القمر المتناقص بنسبة 16٪ بالقرب من رأس التوأم المؤخر و رأس التوأم المقدم المع النجوم في كوكبة التوأمان تزين الافق الشرقي وسيكون الهلال على بعد بضعة درجات فقط من رأس التوأم المؤخر.

تنسيق الجامعات ٢٠٢١| كلية تربية طفولة القاهرة تعلن عن الأوراق المطلوبة للمقابلات الشخصية

أعلنت كلية الطفولة المبكرة بجامعة القاهرة ، الأوراق الخاصة بتقديم الملف للكلية وأجراء المقابلة الشخصية للطالبات الجدد .

12 سبتمبر .. تنمية قدرات أعضاء التدريس بجامعة حلوان حول التخطيط الاستراتيجي

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر سبتمبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.