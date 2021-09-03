عروس تقع في موقف محرج أثناء حفل زفافها بسبب صديقتها

أصيبت عروس بالغة من العمر 24 عاما، بالإحراج الشديد في حفل زفافها و ذلك بعد أن تسببت صديقتها في قطع جزء من فستانها بطريقة عفوية و غير مقصودة بعد إتمام مراسم الزفاف .



و بحسب ما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن العروس العشرينية، روت أن صديقتها المقربة أفسدت أسعد لحظات حياتها حينما قامت بقطع جزء من فستان زفافها أثناء التحضير لجلسة التصوير عقب إتمام مراسم الزفاف .



قالت الشابة أن القطع الذي حدث في فستان الزفاف تسبب في إفساد حفل الزفاف بشكل كامل، فقد ألغيت فقرة جلسة التصوير لعدم إمكانية العروس شراء فستان آخر في نفس اليوم.



أوضحت الشابة أن أصدقتءها حاولوا تخفيف حزنها في ذلك اليوم، و لكنها غادرت المكان و اتجهت إلى منزلها سريعا و انتهى الحفل بشكل سئ للغاية .



جدير بالذكر أن صديقة العروس قامت بإرسال باقة من الزهور و فستان زفاف جديد لصديقتها و طلبت منها أن تسامحها على ما تسببت فيه في حفل زفافها.