كل ما تحتاج لمعرفته حول متغير كورونا.1.2.c الجديد شديد العدوى

اكتشف علماء في جنوب إفريقيا وبعض البلدان الأخرى مؤخرًا نوعًا جديدًا من فيروس كورونا وفقًا للخبراء ، من المحتمل أن يكون المتغير المسمي c.1.2 أكثر قابلية للانتقال مقارنة بالمتغيرات التي تم العثور عليها سابقًا.

يشير تقرير PTI إلى أن C.1.2 ، التي تعتبر `` متغيرًا محتملًا للاهتمام '' ، تم اكتشافها لأول مرة من قبل علماء من المعهد الوطني للأمراض المعدية (NICD) ومنصة كوازولو ناتال للابتكار والتسلسل البحثي (KRISP) في جنوب إفريقيا ، في مايو 2021.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن أحد المتغيرات ذات الأهمية هو "العلامات الجينية المحددة التي ارتبطت بـ" التغييرات في ارتباط المستقبلات ، وتقليل التحييد بواسطة الأجسام المضادة الناتجة ضد العدوى السابقة أو التطعيم ، وانخفاض فعالية العلاجات أو التأثير التشخيصي المحتمل أو الزيادة المتوقعة في قابلية الانتقال أو شدة المرض ".

وقد أشار الدكتور سورانجيت تشاترجي إلى أن متغير كورونا الجديد يحتوي على طفرات أكثر من المتغيرات الأخرى المثيرة للقلق أو الاهتمام التي تم العثور عليها في جميع أنحاء العالم حتى الآن.

هل هو أكثر ضررًا من متغير دلتا ؟ يخبر الدكتور رافي شيخار جها ، المدير الإضافي ورئيس قسم أمراض الرئة في مستشفى فورتيس إسكورتس فريداباد ، أكد أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان البديل أكثر عدوى أو أكثر فتكًا من متغير دلتا المنتشر بالفعل. تشير البيانات المتاحة حتى الآن إلى أنها ليست معدية وقاتلة مثل متغير دلتا ".

فيما تنصح الدكتورة شاترجي: "على الرغم من أن المتغير لا يبدو أنه يتزايد في التداول في السيناريو الحالي ، إلا أنه يجب اتباع إجراءات النظافة المناسبة والتباعد الاجتماعي الآمن من قبل الناس".

وفي الوقت نفسه ، لجأت الدكتورة ماريا فان كيركوف ، الرئيس الفني لمنظمة الصحة العالمية (WHO) إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمعالجة المخاوف بشأن البديل. "لقد ناقش برنامجWHO بانتظام مع باحثين من جنوب إفريقيا عملهم على التسلسل خلال جائحة # COVID19. نحن ممتنون للباحثين في جنوب إفريقيا الذين قدموا لأول مرة نتائجهم حول المتغير C.1.2 إلى مجموعة عمل تطور الفيروسات التابعة لمنظمة الصحة العالمية في يوليو 21 "