توكلت على الله ونطقت الشهادة .. منقذ قرية بالبحيرة من حريق سيارة بنزين مشتعلة يروي التفاصيل.. فيديو

روي رمضان السنباطي، منقذ قرية بالبحيرة من حريق سيارة بنزين مشتعلة، تفاصيل الواقعة، قائلا: "توكلت على الله ونطقت الشهادة وقولت لو العربية اتفجرت هتموت الكل، ولما تيجي في واحد أحسن ما تيجي في الكل".



وأضاف "السنباطي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "أنا عندي 3 ولاد، وقولت اللي كاتبه ربنا هيكون"، لافتا: "أنا عندي موتوسيكل، ومكنتش بعرف أسوق عربيات بس حاولت أمشي العربية واتحركت معايا.. وربنا ستر ومفيش حد اتصاب ولا حد حصل له حاجه".

حريق داخل محطة بنزين بـ إيتاي البارود



تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على حريق هائل نشب في سيارة نقل داخل محطة بنزين بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، دون خسائر بالأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق هائل في سيارة نقل أثناء تفريغ الوقود بمحطة بنزين بمركز إيتاي البارود.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وعدد من سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين حدوث ماس كهربائي داخل السيارة مما نتج عنها اشتعال النيران بداخلها أثناء تفريغ الوقود وتم السيطرة على الحريق وإخماد دون وقوع خسائر بشرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.