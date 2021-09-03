الملحن عزيز الشافعي: سهل تتأثر بالدراما لكن صعب إني أحركك وابهجك.. فيديو

قال المؤلف والملحن عزيز الشافعي، إن الذوق العام تغير كثيرا، معقبا: "سهل إنك تتأثر بالدراما لكن صعب إني أحركك وابهجك".

وأضاف "الشافعي"، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي أم سي"،: "المزيكا اتغيرت في آخر كام سنة، والذوق العام أصبح في مكان آخر.

ولفت الشاعر الغنائي تامر حسين، إن الأغاني السريعة المبهجة صعبة جدا، لافتا: "صناعة الأغنية السريعة المبهجة صعبة شويه".

وأوضح "حسين"، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي أم سي"،: "الأغاني الحلوة اللي ممكن تنزل في الصيف بتكون محدودة ومعدودة"، لافتا: "صعب نعمل أغاني مبهجة، وصناعتها صعبة لأنه يصعب تصديقها، ويجب أن تكون صادقة".

بعد حصوله على الدوري.. عزيز الشافعي يطرح الزعامة للزمالك



طرح الملحن والمؤلف عزيز الشافعي، فيديو كليب “الزعامة للزمالك” بعد حصوله على الدورى المصرى عبر قناته بموقع اليوتيوب.

احتفل الملحن عزيز الشافعي بتتويج نادي الزمالك بلقب الدوري للموسم الحالي 2020-2021 وللمرة الـ 13 في تاريخه بعد هزيمة الإنتاج الحربي بثنائية نظيفه في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري.

وكتب عزيز الشافعي عبر حسابه علي "تويتر"‏‏‏‎#الزمالك جوه قلبي ❤ .. ‎#زملكاوي_انا 💪مبرووووك الدورى العام يا حبيب قلبي 😘☝️".

من ناحية أخرى أشعل المطرب محمد حماقي حفله المقام في العلمين بمجموعة من اغانيه الشهيرة وهى مابلاش، ونفسي ابقى جنبه واحدث اغانيه زيها مين وشاركه عزيز الشافعي مبحن الاغنية ، وسط أجواء احتفالية كبيرة من الحضور.