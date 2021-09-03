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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وشي حلو عليكم .. شيرين عبد الوهاب تهنيء المنتخب السعودي بثلاثية الفوز.. فيديو

شيرين في جدة
شيرين في جدة

حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب على تهنئة المنتخب السعودي بفوزه بثلاثة أهداف على منتخب فيتنام مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقالت شيرين عبد الوهاب على المسرح أثناء حفلها في جدة مساء الخميس:" عايزة أبارك للمنتخب السعودي.. جاب 3 أجوان.. أنا وشي حلو عليكم.. عاش .. عاش". 

تفاصيل حفل شيرين

وارتدت شيرين عبد الوهاب فستانين خلال حفلها على مسرح جدة سوبر دوم، أحدهما بالأبيض وبدت فيه مثل الأميرات، والآخر أسود اللون.

افتتحت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلها بجدة، بأغنية نساى وتفاعل معها الجمهور بالغناء والرقص.
وكان قد توافد الجمهور إلى حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب، وكان من اللافت الإلتزام بالإجراءات الاحترازية بشكل مشدد.

وحرص حسام حبيب وبنات شيرين عبد الوهاب على التواجد ومساندة شيرين في حفلها التي أشعلته بمحموعة من أشهر أغانيها منهم " مشاعر"، كتير بنعشق، وغيرهم وتفاعل معها الجمهور بالغناء والرقص.

تفاوت أسعار حفل شيرين عبد الوهاب في جدة بداية من 500 ريال سعودي، مرورا ب 1090  وتصل إلى 3000 ريال سعودي كما هو موضح على الموقع الخاص بالحجز. 

تستعد شيرين خلال الفترة الماضية للانتهاء من ألبومها الجديد بحسب ما أعلنه زوجها الفنان حسام حبيب من قبل في تصريحات له، ونشره حسابها الرسمي على تويتر. 

شيرين عبد الوهاب المنتخب السعودي شيرين في جدة حفلات شيرين كأس العالم

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