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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

القابضة لمياه الشرب تنفذ ورشة عمل "آليات تنفيذ التحول الرقمى" لإدارات التدريب بالشركات التابعة

القابضة للمياه
القابضة للمياه

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية تطوير أنظمة وآليات العمل بالقطاعات والإدارات المختلفة بالشركة لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، وتمشيا مع رؤية الدولة المصرية فى التحول الرقمى.

ونظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورشة عمل عن آليات تنفيذ التحول الرقمى لإدارات التدريب بالشركات التابعة، بالتعاون بين إدارتى تكنولوجيا المعلومات والتدريب بالشركة القابضة.

وافتتح المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندريه، ورشة العمل التى استضافتها مركز تدريب مياه الاسكندرية، بحضور المهندس أحمد شوقى مدير إدارة متابعة الشركات لتكنولوجيا المعلومات والأستاذ ياسر حسنى مدير إدارة دعم مراكز التدريب بالشركة القابضة.

وقال المهندس أحمد جابر، ان التكنولوجيا الرقمية أحد آليات تطوير الأداء المؤسسى والذى ينعكس على جودة الخدمات التى تقدمها الشركة للمواطنين.

القابضة لمياه الشرب مياة الشرب الصرف الصحى مياة الاسكندرية

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