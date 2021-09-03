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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

السلام مع النفس والكون .. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

نشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نص خطبة اليوم الجمعة، كنموذج استرشادي للأئمة ، وموضع الخطبة تحت عنوان: "السلام مع النفس والكون" ، مع التأكيد على جميع  الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

إحلال وتجديد 11مسجدًا 

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 11 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا) ، و مسجد واحد صيانة وترميمًا وذلك اليوم الجمعة ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من1/ 7/ 2021م حتى تاريخه ( 150 ) مسجدًا ، منها ( 130 ) مسجدًا جديدًا ( إحلالًا وتجديدًا) ، و ( 20 ) مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف مرسى مطروح
1.  سيدي عبد السلام - سيوه
2.  النور - سيوه

مديرية أوقاف كفر الشيخ

3.  التوحيد – كفر أبو حطب – مركز قلين 
4.  الفتح – عتل شابه - دسوق بحري
5.  التوحيد – قرية أبو العزائم – سيدي سالم
6.  الكبير بالبستاوي – العجوزين - دسوق
7.  المتولي – قرية أبو مصطفى – الرياض

مديرية أوقاف البحيرة
8.  منشية المغازي الكبير – منشية المغازي - المحمودية

مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
9.  التقوى- قرية كوم أبو شبل – مركز ابنوب 
10.  الشيخ/ علي عبد العزيز – قرية العصارة- مركز الفتح

مديرية أوقاف قنا

11.  السلام – عزبة طبش - فرشوط

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف قنا

1.  الرحمن – حمردوم – نجع حمادي

الأوقاف السلام مسجد خطبة اليوم الجمعة وزير الاوقاف

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