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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان مهندس الديكور أحمد زعفان

مصمم الديكور أحمد
مصمم الديكور أحمد زعفان

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، وجميع الفنانين والعاملين مهندس ومصمم الديكور أحمد زعفان، الذي غيّبه الموت صباح اليوم الجمعة 3 سبتمبر عن عمر ناهز 54 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.

المهندس الراحل أحمد زعفان من مواليد فبراير 1976 وتخرج في أكاديمية الفنون من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم ديكور وتميز بمهارته الفائقة في رسم مناظر العروض الفنية كما صمم الديكور للعديد من العروض الفنية على مسارح دار الأوبرا المصرية وداخل مصر وخارجها.

وكان أبرز أعمال الراحل هو ما قدمته فرقة فرسان الشرق للتراث التابعة لدار الأوبرا المصرية العرض المسرحي الراقص الزيبق الذي أقيم ضمن فعاليات الدورة السابعة لمهرجان المسرح العربي على مسرح محمد الخامس بالعاصمة المغربية الرباط وذلك في حضور أكثر من 1500 مشاهد.

وكان قد توفى منذ ساعات الفنان ماهر سليم، بعد صراع مع المرض.

الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية مصمم الديكور أحمد زعفان صراع طويل مع المرض

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