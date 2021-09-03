تنسيق المرحلة الثانية.. آخر موعد لكتابة الرغبات غدا.. وننشر 6 بدائل لكلية الإعلام

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الجمعة، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 211 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة توفير كافة الإرشادات والمعلومات التي تُيسر على الطلاب تسجيل رغباتهم على موقع تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد www.tansik.egypt.gov.eg.

تنسيق المرحلة الثانية

موعد غلق تنسيق المرحلة الثانية 2021

وأكد السيد عطا، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء غدا السبت الموافق 4/9/2021.

دليل الطالب لتنسيق القبول بالجامعات

أعقب ذلك تبسيط وتعريف الطلاب بإجراءات التنسيق للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، في شكل أسئلة وإجابات بشكل يَسهُل على الطلاب استيعابها وسيتم إتاحة هذا الدليل للطلاب على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على فيسبوك https://www.facebook.com/MOHESREGYPT وكذلك الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة http://mohesr.gov.eg وإتاحته للطلاب لتحقيق الاستفادة القصوى منه.

كلية الاعلام

بدائل كلية الإعلام لطلاب تنسيق المرحلة الثانية

ننشر لراغبى الدراسة بمجال الاعلام بدائل كلية الاعلام التى يمكن الاستعانة بها فى حال انه لم يحصل على مجموعها:

الالتحاق بإعلام إحدى الجامعات الخاصة.

الالتحاق بالإعلام بإحدى الجامعات الأهلية.

الالتحاق بأحد معاهد الإعلام الخاصة

الالتحاق بكلية الآداب قسم إعلام.

الالتحاق بكلية التربية النوعية قسم إعلام تربوى.

الالتحاق بدراسة التصوير والإخراج بكليات الفنون والسينما.

تنسيق المرحلة الثانية

قواعد تنسيق المرحلة الثانية 2021