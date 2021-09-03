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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

La casa de papel .. العنف يتصدر الجزء الخامس والبروفيسور يُصاب بالسرطان

La casa de papel
La casa de papel

La casa de papel مسلسل شق شاشات العرض ليخترق عقولها، لتدمنه الجماهير حول العالم ويتشوقون لكل موسم جديد له، فقد حقق المسلسل الإسباني نجاحًا مذهلاً في الفترة الماضية، لينتظره العالم خلل الساعات القليلة القادمة في شوق كبير.  

ليس فقط التمثيل الرائع، أو القصة المشوقة، بل أيضًا قناع وموسيقى وأغنية المسلسل أصبحوا جزءا من حياة الكثيرين، يسمعون أغنيته ، ويرتدون القناع في بعض المناسبات، ويستخدمونه في منشوراتهم على السوشيال ميديا.

استكمالاً لسلسلة التشويق تطلق منصة Netflix الجزء الخامس والأخير من سلسلة مسلسل  La casa de papel، حيث سيتم عرضه على جزأين الأول منه يبدأ اليوم الموافق 3 سبتمبر، والثاني 3 من شهر ديسمبر.

شركة هندية تمنح موظفيها إجازة لمشاهدة الموسم الخامس من La Casa De Papel

برومو الجزء الخامس من La casa de papel

أبطال الجزء الخامس من La casa de papel

يأتي الجزء الأحدث والأخير من سلسلة أجزاء مسلسل La casa de papel ببطولة  أورسولا كوربيرو، ألفارو مورتي، لإيتزيار إيتونو، بيدرو ألونسو، ميغيل هيران، خايمي لورينتي، إستر أسيبو ، إنريكي أرسي ، داركو بيريتش ، هوفيك كيوتشكيريان، لوكا بيروس، بيلين كويستا، فيرناندو كايو، رودريجو دي لا سيرنا، نجوى نيمري.

أحداث الجزء الخامس 

تدور أحداث الجزء الخامس من المسلسل حول العصابة محبوسة داخل بنك إسبانيا لأكثر من 100 ساعة، وتمكنوا من إنقاذ لشبونة، ولكن أكثر اللحظات الحالكة تصيبهم بعد خسارة أحدهم، حيث تم القبض على البروفيسور من قبل Sierra، ولأول مرة، ليست لديه خطة هروب، وبينما يبدو الوضع وكأنه لا يمكن أن يزداد سوءا، يأتي عدو إلى الساحة أكثر قوة مما واجهوه أبدا من قبل: الجيش، كاتبا نهاية أعظم عملية سطو في التاريخ تقترب، وما بدأ كسرقة سوف ينتهي كحرب.

15 دقيقة من الموسم الخامس

من المتوقع أن تشهد أحداث الموسم الأخير من مسلسل la casa de papel مستويات عالية من الأكشن والعنف في التعامل، ومن جهتها أتاحت منصة نتفليكس 15 دقيقة كاملة من الجزء الأول للموسم الخامس، وقال خلالها البروفيسور "برلين" أن هذه الدقائق غير كافية، محذرًا المشاهدين.

كواليس الموسم الجديد

شارك الممثل الاسباني ألفارو مورتي، بطل مسلسل “لا كاسا دي بابيل” الشهير، صورا من كواليس الموسم الخامس، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب البرفيسور على صور الكواليس، مشوقا جمهورهم: "أراكم يوم الجمعة".

اصابة البروفيسور بالسرطان

قبل أيام من عرض الجزء الأول للموسم الأخير للمسلسل الأكثر متابعة على مستوى العالم "لا كاسا دي بابيل"، أعلن الممثل الأسباني ألفارو مورتي بطل المسلسل، الذي يؤدي دور البروفيسور، عن أصابته بمرض السرطان، موضحًا أنه نجا من المرض وكان على وشك أن يفقد ساقه، وذلك قبل فترة طويلة من ظهوره في المسلسل.

وقد تم تشخيص البروفيسور بورم سرطاني في قدمه اليسرى عام 2011، وأنه نجا بأعجوبة من هذا المرض الذي أعتقد أنه سينهي حياته ومسيرته الفنية قبل بدايتها.

البرومو الرسمي 

الأعلان التشويقي 

موجز المواسم السابقة

مسلسل la casa de papel تدور أحداثه حول مخطط سرقة وسطو على منشآت حيوية إسبانية، بثت حلقاته على مدار أربعة مواسم، وعُرض لأول مرة في 2 مايو 2017 وطرح موسمه الرابع في 3 أبريل 2020 .

يتكون الموسم الخامس من 10 حلقات تعرض أول جزء منها يوم 3 سبتمبر، والجزء الثاني يوم 3 ديسمبر المقبل.

LA CASA DE PAPEL البروفيسور لا كاسا دي بابيل ألفارو مورتي

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