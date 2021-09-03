أخبار الفن| أسرة سمير غانم ودلال عبد العزيز في زيارة للمقابر.. القصة الكاملة لأزمة شاكوش والبحراوي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها فى السطور التالية:

نانسي عجرم تنشر صور جديدة من حفلها بالساحل الشمالي



شاركت نانسي عجرم، جمهورها صور جديدة من حفلها الأخير بالساحل الشمالي، من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”.

علقت نانسي عجرم على الصور قائلة: “About last night .. #الساحل_الشمالي #نانسي_عجرم”.



أسرة سمير غانم ومحبو دلال عبد العزيز في زيارة لمقابر العائلة.. فيديو وصور



قرّرت عائلة ومحبو الراحل سمير غانم والراحلة دلال عبد العزيز، اليوم زيارة المقابر لقراءة الفاتحة على روحهما.

وكانت قد تلقت دنيا سمير غانم، العديد من التعليقات المساندة والداعمة لها من جانب عدد من النجوم منهم الفنانة المعتزلة حنان ترك قائلة : "ربنا يربط علي قلوبكم ويسكنهم الفردوس الأعلي".

سب وقذف لايف أمام الجمهور .. القصة الكاملة لأزمة حسن شاكوش ورضا البحراوي



شهد الوسط الفني والسوشيال ميديا، الأيام الماضية خلافات شديدة بين كل من حسن شاكوش ورضا البحراوي، وصلت إلى السب والقذف العلني أمام الجمهور، نستعرض لكم تفاصيل الواقعة من خلال التقرير التالي:

انفصال أمي وأبي لم يكن سهلاً .. أبرز تصريحات هند صبري مع وفاء الكيلاني



حلت الفنانة هند صبري، ضيفة على أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، نستعرض لكم أبرز تصريحاتها من خلال التقرير التالي:

وحشتوني أوي يا حبايبي.. دنيا سمير غانم تتذكر والديها الراحلين بكلمات مؤثرة



تذكرت الفنانة دنيا سمير غانم والديها الراحلين الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز بكلمات مؤثرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

عائشة بن أحمد تشارك جمهوها صورة من كواليس "وعد إبليس"



نشرت الفنانة عائشة بن أحمد، صورة جديدة على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

جنات تنشر صور جديدة برفقة ابنتها



خضعت الفنانة جنات، لجلسة تصوير جديدة بصحبة إبنتها وهما يرتديات فساتين بيضاء اللون.

وكانت الفنانة جنات، قد أحيت حفلا غنائيا بمهرجان محكى القلعة، وقدمت النجمة المغربية نخبة من أعمالها الخاصة منها الطفلة البريئة ،اللى بينى وبينك على فكرة ، ضمنى بعيونك،اسمع كلامى، حب امتلاك، خيط ضعيف، أكتر من سنة.

يتيم الأب تاية.. إيمي طلعت زكريا تتذكر والدها بكلمات مؤثرة



نشرت إيمي طلعت زكريا ، صورة له برفقة والدها الفنان طلعت زكريا ، عبر صفحتها الشخصية انستجرام .



وعلقت إيمي طلعت زكريا قائلا:«بقوا سنتين بعيد عني ، وحشتني ؟أوي يا بابا مش قادرة بجد نفسي اشوفك.. وأحس بيك زي زمان نفسي أحكيلك عن حاجات كتير حصلت معايا و تنصحني، فعلا يتيم الأب تاية، ربنا يرحمك و يصبرني».