أخبار العالم | بيان عاجل من طيران الكويت لـ مصر.. أعاصير وعواصف مدمرة تضرب أمريكا.. أسعار الذهب والدولار.. تفاصيل حكومة طالبان القادمة

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك :

الإعلان الرسمي بعد قليل.. ملامح حكومة طالبان القادمة.. وهذا مصير النساء بالحركة



تستعد حركة طالبان اليوم الجمعة للإعلان عن تشكيل حكومته القادمة وذلك بعد صلاة اليوم الجمعة فيما نظمت عشرات النساء تظاهرة نادرة للمطالبة بالحق في العمل في ظل النظام الجديد الذي يواجه عراقيل اقتصادية كبرى وارتيابا من جانب الشعب.

وقالت ثلاثة مصادر في حركة طالبان، اليوم، إن الملا عبد الغني برادر، رئيس المكتب السياسي للحركة، سيقود الحكومة الجديدة في أفغانستان.

وأضافت المصادر، أن الملا محمد يعقوب، ابن مؤسس الحركة الراحل الملا عمر، وشير محمد عباس ستانيكزاي سيتوليان مناصب بارزة في الحكومة.

وتأتي هذه التطورات بعد نجاح مقاتلي طالبان في السيطرة على زمام الأمور في معظم أفغانستان، بما في ذلك العاصمة كابول، بعد انسحاب القوات الأجنبية منها.

ورغم أن الملا عبد الغني برادر هو الرجل الثاني في طالبان بعد زعيمها الملا هبة الله أخوند زاده، إلا أن صحيفة الإيكونوميست البريطانية وصفته بالزعيم ”الفعلي“ للحركة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم تعيينه كزعيم لإمارة أفغانستان الإسلامية التي تم إحياؤها على عجل.

من هو الملا عبد الغني برادر؟

الملا عبدالغني برادر واحد من المؤسسين الأربعة لحركة طالبان العام 1994، ووُصف بأنه ثاني أهم قائد في الحركة بعد الملا عمر، وكان على صلة وثيقة بأسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة.

وقاتل الملا برادر في شبابه مع المجاهدين ضد القوات السوفيتية والحكومة الأفغانية التي تركوها وراءهم.

وكان برادر صديقا مقربا من الملا محمد عمر، الذي أطلق عليه اسم ”برادر“ ويعني ”الأخ“.

وبعد الحرب، ساعد برادر الملا محمد عمر، قائده السابق وصهره، في إطلاق حركة طالبان التي ضمت مجموعة من الأكاديميين المتشددين الذين اتحدوا للقضاء على أمراء الحرب المحليين، والذين نجحوا في بسط سيطرتهم بسرعة على الكثير من أنحاء البلاد في العام 1996.

ويحظى الملا عبد الغني برادر باحترام كبير بين مقاتلي طالبان.

ولد الملا برادر العام 1968، في قرية ويتماك، بمقاطعة ديهراوود، بإقليم أوروزغان الأفغاني. وتشير المعلومات المتوفرة لدى الإنتربول إلى أنه ينحدر من قبيلة دوراني، وهي القبيلة نفسها التي ينتمي إليها الرئيس السابق حامد كرزاي.

وبعد الغزو الأمريكي لأفغانستان العام 2001، والإطاحة بحكومة حركة طالبان، أصبح الملا برادر الشخصية المحورية للحركة وقائد عملياتها.

واستمر برادر في قيادة الحركة حتى أُلقي القبض عليه في فبراير العام 2010، في مدينة كراتشي الباكستانية، بعد عملية عسكرية مشتركة بين القوات الأمريكية والباكستانية.

وجاء اسم الملا برادر على رأس قوائم المسجونين الذين طالبت الحركة بإطلاق سراحهم، في مفاوضاتها المتعاقبة مع المسؤولين الأمريكيين والحكومة الأفغانية.

ويتعين على الحركة التي تعهدت اعتماد نهج أكثر ليونة مما كان عليه حكمها بين 1996 و2001، أن تتحول من مجموعة متمردة إلى سلطة تتولى الحكم.

والإعلان عن الحكومة الجديدة التي قال مصدران من طالبان لوكالة فرانس برس إنه قد يحصل بعد صلاة الجمعة، سيأتي بعد أيام على انسحاب فوضوي للقوات الأمريكية من أفغانستان أنهى أطول حروب أمريكا.

ارتفاع كبير في أسعار الذهب وتراجع الدولار | تفاصيل



ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مدعومة بضعف الدولار، فيما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية للتعرف على خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي للبدء في تقليص مشتريات الأصول.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1812.97 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة (06:41) بتوقيت جرينتش، وانخفض 0.2 % في الأسبوع.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1814.80 دولار.

ويحوم مؤشر الدولار قرب قاع شهر، مما يعزز جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات. وتتجه العملة الأمريكية صوب الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.

وقال ستيفن إينس الشريك الإداري لدى ”إس.بي.آي“ لإدارة الأصول: ”نرى تكوين مراكز مسبقا ضئيلا لأشخاص ربما يرغبون في الشراء للاستفادة من تقرير الوظائف غير الزراعية“.

وأضاف أن صدور رقم ضعيف ”سيكون إيجابيا جدا للذهب؛ لأنه يعزز التوقعات الأكثر حذرا (لجيروم) باول رئيس مجلس الاحتياطي للاقتصاد الأمريكي… قد نرى نزولا دون عتبة 1800 دولار إذا حصلنا على قراءة قوية“.

وقبل تقرير وزارة العمل للوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية المقرر صدوره في الساعة (12:30) بتوقيت غرينتش، كشفت بيانات أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة للمرة الأولى انخفض الأسبوع الماضي.

وبحسب البيانات، تراجعت عمليات تسريح الموظفين لأدنى مستوياتها في أكثر من 24 عاما، في أغسطس.

وقال باول الأسبوع الماضي، إنه إذا استمر نمو الوظائف، فإن البنك المركزي قد يبدأ تقليص مشترياته للأصول هذا العام، لكنه سيظل يتوخى الحذر في اتخاذ قرار بشأن زيادة أسعار الفائدة.

وبينما يُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة الناجمين عن تدابير التحفيز غير المسبوقة، فإن أسعار الفائدة المنخفضة تقلص أيضا تكلفة فرصة حيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 % إلى 23.96 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.3 % إلى 1001.66 دولار، بينما زاد البلاديوم 0.6 % إلى 2415.49 دولار.

واليوم الجمعة، انخفض الدولار لأدنى مستوياته في شهر تقريبا، مقابل عملات مناظرة رئيسية.

ولم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات مناظرة، عند 92.207، بعد أن لامس في وقت سابق 92.151 للمرة الأولى منذ الخامس من أغسطس.

كما استقر اليورو تقريبا عند 1.1878 دولار، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الرابع من أغسطس، عند 1.1884 دولار.

ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟



أحدثت مخلّفات الإعصار إيدا فيضانات في منطقة نيويورك دفعت السلطات لإصدار إعلان نادر لحالة الطوارئ ليل الأربعاء وصباح الخميس وأسفرت عن مقتل 45 شخصا على الأقل جرّاء ما عدَّ حدثًا "تاريخيًا" مرتبطًا بالأحوال الجوية.

إلى هذا، ذكرت الشرطة والسلطات الأمريكية أن هناك 15 قتيلا في مدينة نيويورك وضاحيتها، وثلاثة آخرين بالقرب من فيلادلفيا.

في ولاية نيوجيرسي المجاورة، عبّر الحاكم فيل مورفي عن "حزنه" لأن "23 على الأقل من سكان نيوجيرسي فقدوا حياتهم" جراء الإعصار.

وحوّل الهطول القياسي للأمطار والذي دفع سلطات نيويورك إلى إصدار إعلان غير مسبوق لحالة الطوارئ الناجمة عن الفيضانات، الشوارع إلى أنهار فيما غرقت أيضا محطّات المترو التي تم تعليقها، وغمرت المياه السكك.

وقال ميتوديجا ميهاجلوف الذي غرق الطابق السفلي لمطعمه في مانهاتن بمياه بلغ ارتفاعها 76 ملم "أبلغ من العمر 50 عاما ولم أشهد قط هذا الكم من المطر".

وقال لفرانس برس "وكأننا نعيش في الأدغال، إنه أشبه بأمطار استوائية. أمر لا يصدّق. كل شيء غريب هذا العام".

وألغيت مئات الرحلات في مطارات لاجوارديا وجون كينيدي إضافة إلى نيوارك الذي أظهر مقطع فيديو أحد مبانيه غارقا في المياه.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن قبيل زيارة مرتقبة الجمعة إلى ولاية لويزيانا جنوبا حيث دمّر الإعصار آيدا في وقت سابق مبانيَ وقطع الطاقة عن أكثر من مليون منزل، "نحن معا (في مواجهة الإعصار) الدولة مستعدة لتقديم المساعدة".

كما أدت الفيضانات إلى إغلاق طرق رئيسة في أحياء عدة بينها مانهاتن وذي برونكس وكوينز، فيما أنقذت أجهزة الطوارئ مئات الأشخاص.

ولقي أشخاص عدة حتفهم في مدينة نيويورك، بينهم ثمانية لم يتمكنوا من الهرب من الطوابق السفلية لمبان في كوينز وبروكلين، بحسب الشرطة. وتراوحت أعمار الضحايا بين عامين و86 عاما.

فيما أفادت النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز في تغريدة "من بين الأشخاص الأكثر عرضة للخطر خلال الفيضانات المفاجئة هنا هم أولئك الذين يعيشون في منازل غير رسمية في طوابق سفلية لا تمتثل لمعايير السلامة اللازمة لإنقاذهم".

وأضافت "هؤلاء من الطبقة العاملة والمهاجرين وأصحاب الدخل المنخفض وأفراد عائلاتهم".

وقتل أربعة أشخاص في إليزابيث في نيوجيرسي، حيث أعلنت أيضا حالة الطوارئ، وفق ما أفاد ناطق باسم رئيس البلدية فرانس برس فيما تأكدت وفاة أخرى في باسيك.

كما قتل ثلاثة أشخاص في مقاطعة مونتجومري خارج فيلادلفيا في بنسلفانيا، وفق تأكيدات مسؤول محلي.

وضرب الإعصار إيدا ولاية لويزيانا جنوبا نهاية الأسبوع، محدثا فيضانات كبيرة وأعاصير فيما خلّف دمارا في الشمال.

ومن جهته، تحدث رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو في تغريدة عن "حدث تاريخي في الأحوال الجوية الليلة تمثّل بهطول أمطار قياسية على أنحاء المدينة وفيضانات عارمة وظروف خطيرة في شوارعنا".

وأعلنت حالة الطوارئ في نيويورك ونيوجيرسي فيما أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أول تحذير في التاريخ من الفيضانات المفاجئة في مدينة نيويورك، داعية السكان إلى التوجّه للمرتفعات.

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار المسؤولين من أن الولايات المتحدة بحاجة إلى الاستعداد بشكل أفضل لمواجهة أزمة المناخ.

بيان عاجل من الطيران المدني الكويت بشأن الرحلات إلى مصر



أعلن"الطيران المدني" الكويتي تشغيل الرحلات المباشرة بين الكويت ومصر بعد غد الاحد، و9 ناقلات جوية كويتية مصرية ستقوم بتشغيل الرحلات بين البلدين، وفق لما ذكرته صحيفة الأنباء الكويتية.

وكانت خاطبت سلطة الطيران المدني المصري، نظيرتها في الكويت بإجمالي عدد المسافرين «سعة مقعدية» الذين ستنقلهم الناقلات الجوية المصرية وعددهم 7 شركات، إلى دولة الكويت خلال أول أسبوع تشغيل يتزامن مع فتح الطيران المباشر بين البلدين.

و قالت سلطة الطيران المدني المصري، في خطابها الموجهة إلى نظيرتها الكويتة، الذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه، إنه تم تحديد سعة مقعدية بإجمالي 781 راكبا يوميا تنقلهم الناقلات الجوية المصرية إلى المطارات الكويتية، حيث تم الموافقة على جداول تشغيل كل من شركات ( مصر للطيران - والنيل الطيران - اير كايرو - المصرية العالمية للطيران - العريية للطيران - نسما الطيران - فلاي إيجيبت) .

وأوضحت سلطة الطيران، أنه تم تحديد سعة مقعدية بإجمالي 440 راكبا يوميا للشركة الوطنية مصر للطيران، و 440 راكبا أسبوعيا لشركة آيركايرو تنقلهم علي 3 أيام « الاثنين 114 راكبا والخميس 171 راكبا و الجمعة 114»، و 347 راكبا لشركة النيل للطيران تنقلهم الشركة علي 3 أيام « الأحد 112 راكبا والثلاثاء 121 راكبا والأربعاء 114 راكبا».