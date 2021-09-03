إصابة 4 من أسرة واحدة في انقلاب توك توك ببني سويف

أصيب زوج وزوجته وأطفالهم فى حادث انقلاب توك توك، أعلى كوبري النيل العلوي، بمدينة بني سويف، فى اتجاه شرق النيل وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم: كريم محمد احمد، 36 سنة، وزوجته "ايمان سيد ربيع" 30 سنة، وطفليهما "عبدالله" 14 سنة، و"بسمه" 10 سنوات، جميعهم مصابون بجروح وكدمات متفرقة، ومقيمون بمركز بني سويف.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير عام المستشفى.