ميركل تزور المناطق الألمانية المتضررة من الفيضانات المدمرة

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات لزيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الجمعة، المناطق الألمانية المتضررة من الفيضانات، سعيا لاعادة الثقة بحزبها الذي يواجه صعوبات قبل أسابيع من انتخابات تشريعية تبدو نتائجها غير مؤكدة.

وأكدت ميركل أن حكومتها ستوفر كل الأموال اللازمة لإصلاح الأضرار الناجمة عن الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد

توجهت المستشارة إلى بلدة التيناهر المنكوبة

وتوجهت المستشارة إلى بلدة التيناهر المنكوبة في ولاية راينلاند بالاتينات قبل أن تواصل جولتها الاحد في ولاية شمال الراين فستفاليا المجاورة.

وقالت ميركل بعد زيارة البلدة إن الأسابيع السبعة الماضية منذ زارت المكان عقب الفيضانات شهدت الكثير من التقدم لكنها أضافت إن لديها "قدر كبير من التفهم لما ينتظرنا".

وسيرافقها في محطتها الثانية زعيم الولاية الأكبر في ألمانيا، ومرشح المعسكر المحافظ في انتخابات سبتمبر، وزعيم الاتحاد الديموقراطي المسيحي أرمين لاشيت.

وأظهرت المستشارة في زيارتها الأولى تأثرها وتضامنها، ووعدت ببذل جهود إعادة إعمار، وقد لقيت استقبالا جيدا.