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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمواصفات جبارة وسعر رخيص.. شاومي تزود سلسلة Redmi 10 بإصدار جديد ومميز

هاتف شاومي Redmi
هاتف شاومي Redmi 10 Prime

كشفت شركة شاومي، عن أحدث إصدارات سلسلة ريدمي 10، وهو هاتف جديد يدعى Redmi 10 Prime، والذي تم الإعلان عنه لأول مرة في وقت سابق اليوم في الهند.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف شاومي Redmi 10 Prime، بمواصفات شاملة مماثلة لإصدار Redmi 10 العالمي، مع اختلاف وحيد وهو البطارية، حيث يحزم الطراز الجديد بطارية بقوة 6000 مللي أمبير في الساعة.

 

بسعر منخفض.. شاومي تعلن عن إصدار جديد من سلسلة Redmi 10

بمواصفات عالية وسعر رخيص.. تعرف على هاتف شاومي المميز Redmi 10

 

سعر ومواصفات هاتف شاومي Redmi 10 Prime

ويأتي هاتف شاومي Redmi 10 Prime، بشاشة من نوع LCD، و بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 1080 x 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا في الثانية، محمية بطبقة زجاج من نوع Corning Gorilla Glass 3.

ويحمل الجزء الخلفي من هاتف شاومي Redmi 10 Prime، كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8، بجانب كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، متصلة بمستشعرين بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الماكرو وبيانات العمق.

Redmi 10 Prime announced with Helio G88 and 6,000 mAh battery
هاتف شاومي Redmi 10 Prime

ويعمل هاتف شاومي Redmi 10 Prime، بواسطة معالج من نوع Helio G88 من إنتاج شركة ميدياتك، بدقة تصنيع 12 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

Xiaomi Redmi 10 Prime
هاتف شاومي Redmi 10 Prime

ويمتاز هاتف شاومي Redmi 10 Prime، ببطارية بقوة 6000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع 18 وات، عبر منفذ USB-C المضمن في العلبة، كما يمكنك أيضا استخدام بطارية 10 Prime كبنك طاقة لشحن الأجهزة والملحقات الأخرى (عبر الكابل) بسرعة 9 وات.

ويتم تشغيل هاتف شاومي Redmi 10 Prime، بواجهة البرنامج MIUI 12.5، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، ويتوفر الهاتف الذكي بثلاثة ألوان هي الأسود والأبيض والأزرق، مقابل سعر 171 دولار أمريكي (أي ما يعادل 2600 جنيه مصري)، على تبدأ المبيعات الأولى في 7 سبتمبر الجاري، عبر متجر mi.com وأمازون الهندي، وشركاء البيع بالتجزئة في جميع أنحاء الهند.

Redmi 10 Prime announced with Helio G88 and 6,000 mAh battery
هاتف شاومي Redmi 10 Prime
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