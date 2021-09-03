نشاط موسع لـ الرئيس السيسي عربيًا ودوليًا ومحليًا في أسبوع| تقرير فيديو

أذاعت فضائية "إكسترا نيوز" فيديو يعرض نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أسبوع، حيث استهل الرئيس السيسي الأسبوع، بزيارة العاصمة العراقية بغداد للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.



وشهد الأسبوع الجاري، نشاطا موسعا للرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القضايا العربية والدولية والمحلية، بدأها بزيارته للعراق للمشاركة في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، كما استقبل الرئيس، وزير دفاع كوريا الجنوبية، وأجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية زامبيا لتهنئته لفوزه بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأخيرا عقد القمة الثلاثية بينه وبين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.



وخلال السطور التالية يستعرض "صدى البلد"، أبرز نشاطات الرئيس السيسي خلال الأسبوع الماضي.



زيارة الرئيس السيسي لـ العراق



شارك الرئيس السيسي خلال الأسبوع في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، وأجرى العديد من اللقاءات والمناقشات الموسعة مع القادة العرب، وأوروبا وفي مقدمتهم كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمير تميم بن حمد، أمير قطر، الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن.

ودعا الرئيس السيسي خلال مشاركته في المؤتمر، السبت الماضي، لضرورة احترام سيادة العراق، مؤكدا على رفض مصر للتدخلات الخارجية في الشئون الداخلية العراقية.

وأضاف السيسي خلال كلمته في المؤتمر، أن العراق واجه تأثيرات سلبية بالغة للإرهاب والحروب، مؤكدا على ضرورة استمرار الدعم للعراق لتحقيق الاستقرار واستعادة دوره العربي والإقليمي الفاعل.

استقبال وزير الدفاع الكوري



استقبل الرئيس السيسي، وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك، بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكانج إيون وزير المشتريات الكوري، والسفير هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الثلاثاء الماضي، إن اللقاء شهد بحث سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، خاصةً ما يتعلق بالتعاون في التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا، في ضوء الدور المحوري الذي تقوم به مصر في المنطقة ومسئوليتها لتحقيق الاستقرار والأمن ومكافحة الإرهاب.

من جانبه ثمن وزير الدفاع الكوري الجنوبي، دور مصر في التدخل السريع للوساطة لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة واحتواء التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إلى جانب مبادرة إعادة الإعمار.



القمة الثلاثية "مصر - فلسطين - الأردن"

واختتم الرئيس السيسي جدول أعماله، باستقبال كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، لعقد جسلة مباحثات مغلقة، بهدف التنسيق بين الدول الثلاثة وتوحد الرؤى تجاه عدد من الموضوعات الخاصة بالقضية الفلسطينية والتى تمثل الأساس الحقيقي لاستقرار المنطقة.

واستعرض القادة خلال القمة، الاتصالات والتحركات الأخيرة التي قامت بها البلدان الثلاثة على المستويين الإقليمي والدولي، والهادفة لإيجاد أفق سياسي حقيقي لإعادة الجهود الفاعلة لحل الصراع القائم بين فلسطين وإسرائيل طبقا لمبدأ حل الدولتين.

وأكد الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني، على مركزية القضية الفلسطينية، وأنها القضية العربية الأولى، وعلى مواقف مصر والأردن الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة في إقامة دولته على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ووفقا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وأشاد القادة، بالجهود التى تبذلها مصر لتثبيت الهدنة، والسعي لـ إعادة إعمار غزة، ودعوا المجتمع الدولي لبذل جهوده لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، عبر المشاركة في جهود الإعمار وحث إسرائيل على التجاوب مع الاحتياجات الأساسية والإنسانية لأهل القطاع.