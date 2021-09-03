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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإسكان: تكلفة إنشاء محطات تحلية المياه تقدر بـ 135 مليار جنيه

سيد إسماعيل، نائب
سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان

قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن التكلفة التقديرية لمحطات تحلية المياه في الخطة الحالية تقدر بنحو 135 مليار جنيه.

وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية،خلال حواره مع برنامج مشروعات مصر المذاع على "صدى البلد" قديم  الإعلامية حنان موج، الدولة ضخت نحو 15 مليار جنيه في محطات تحلية المياه خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتابع سيد إسماعيل،إن الدولة تضع ملف تحلية المياه على رأس أولوياتها، مشيرا إلى أنه تم مضاعفة الطاقة الخاصة بمحطات تحلية المياه بنحو 17 ضعفا.


وأشار نائب وزير الإسكان إلى أن مصر لديها العديد من محطات تحلية المياه التي تعمل بطاقة كبيرة جدا، حيث تم الانتهاء من بعضها، وجار العمل في المحطات الأخرى.

 

وأوضح “سيد إسماعيل”  أنه تم الانتهاء من نحو 77 محطة تحلية مياه، بطاقة إجمالية 850 ألف متر مكعب مياه يوميا، وهو ما يساعد الدولة على تنفيذ خططها لتحلية المياه في جميع المدن والمحافظات الساحلية.


 

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الإسكان: تكلفة إنشاء محطات تحلية المياه تقدر بـ 135 مليار جنيه

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