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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مثل ثروت الخرباوى.. المفتى مشيدا بدور المنشقين عن جماعة الإخوان الإرهابية : "صادقين"

الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية جماعة الإخوان الإرهابية هي الأصل الذي انبثقت عنه جميع التنظيمات المتطرفة.

وأضاف مفتى الجمهورية خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي حمدي، أن الجماعات المتطرفة، لم تقرأ ولم تفهم النص الشرعي وفقا للمناهج العلمية الصحيحة.

وأشاد المفتي بالدور الذي قام به الراجعون عن فكر التنظيمات الإرهابية، مثل سيد أمام والدكتور ثروت الخرباوى الذين كشفوا عوار وخفايا تلك التنظيمات التي عادوا منها.

وأكد مفتى الجمهورية قائلا:" قرأت ما كتبه ويكتبه الذين رجعوا عن فكر الجماعات المتطرفة وتأكدت أن لديهم صدق حقيقى، لافتا إلى أنه بعض الأشخاص رجعوا فى ظل حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

المفتى: الجماعات المتطرفة لم تنجح في تأسيس أى دولة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن تنظيم داعش الإرهابى يمثل خطورة كبيرة على الإسلام، لافتا أن الجماعات المتطرفة، لم تنجح فى تأسيس أى دولة على مدار تاريخها.

 

وأشار الدكتور شوقى علام،  إلى أنه عند استشهاد الجماعات الإرهابية بما جاء فى القرآن والسن؛، لما يستشهدوا عليها بالمنهجية الحقيقية التى يقصدها المسلمون على مر العصور.

 

وأكد مفتى الجمهورية أن الفتاوى التي صدرت عن هذه التنظيمات الإرهابية يشوبها الكثير من الخلل والابتعاد عن المنهجية، والهدف منها زعزعة استقرار المجتمعات.

 

جماعة الإخوان الإخوان الإرهابية شوقي علام مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية

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